Производитель «Путинки» подал заявку на регистрацию этикетки с Z и V

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Производитель водки «Путинка» подал заявки на регистрацию торговых знаков с неофициальной символикой военной операции России на Украине, следует из реестра Роспатента.

Если ведомство одобрит заявки «Байкал-Инвеста», то водка выйдет с лозунгами «Z своих не бросаем» и «Сила V правде». Сейчас варианты оформления находятся на экспертизе.

Торговые знаки на «Путинку» зарегистрированы на ООО «Байкал-Инвест». Компания принадлежит ЗПИФ «Байкал» под управлением УК «Финпартнер», сообщил Forbes. С февраля 2020 года единственный бенефициар этой компании — «Центр-М» (до 2012 года принадлежал Аркадию и Борису Ротенбергам). Позже владельцем стал Владимир Дойников, который ранее руководил ликвидированной дочерней структурой СМП Банка «СМП-Энерго» (бывшими структурами Ротенбергов).

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее символами стали буквы Z и V, которые использовались для маркировки российской военной техники.

Министерство обороны отказалось считать эти символы официальными воинскими обозначениями и отметило, что они не несут «специальной нагрузки», хотя «узнаваемы и положительно принимаются» военными и гражданами России, ДНР и ЛНР и «многими другими».