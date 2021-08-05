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Профсоюзы назвали главное условие введения четырехдневной рабочей недели

Основным моментом при рассмотрении вопроса четырехдневной рабочей недели должна стать оплата труда, она не должна сократиться. Профсоюзы предложили рассматривать сокращение рабочих часов, а не дней
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Главным условием введения четырехдневной рабочей недели должно стать сохранение заработной платы сотрудников. Об этом в интервью газете «Известия» заявил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков.

«Главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать», — сказал он.

При этом, как подчеркнул Шмаков, многие работодатели готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку. «Вот я только что вернулся из Удмуртии. Там на крупнейшем предприятии введена четырехдневка. Все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20% их зарплаты», — рассказал председатель ФНПР.

По его мнению, в этом вопросе в первую очередь стоит говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Он напомнил, что в Конституции указана 40-часовая рабочая неделя, поэтому, как считает Шмаков, необходимо говорить о 35 или 36 часах работы в неделю или по-другому строить производственные графики.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Глава ФНПР указал на то, что от рабочей недели зависят также работа школ, детских садов, сфера обслуживания и другие. «Поэтому мы относимся к этому предложению прагматично. Если будет его серьезная проработка, то, безусловно, его можно обсуждать, согласовывать, но при этом чтобы, как и записано в Трудовом кодексе и Конституции, было сохранен баланс между временем труда и отдыха», — пояснил он.

При этом Шмаков считает, что если инициатива и будет претворена в жизнь, то «точно» не в ближайшие два года.

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Идея введения четырехдневной рабочей недели в России обсуждается с 2019 года, когда о такой возможности заявил тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что, вероятно, в будущем к этому приведет технологический прогресс и привел в пример успешный опыт ряда зарубежных компаний.

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В Минтруде увидели в предложении как плюсы, так и минусы. Так, там указывали на то, что сокращение продолжительности рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также к росту себестоимости продукции. Однако нововведение при сохранении уровня оплаты труда может способствовать повышению эффективности труда, охране здоровья работника, личностному и профессиональному развитию, посчитали там.

В конце мая глава ведомства Антон Котяков заявил, что министерство рассмотрит вопрос введения четырехдневки, если поступит соответствующее предложение. При этом он предупредил, что это не означает, что в Минтруде с таким предложением будут «потенциально согласны».

Согласно июльскому опросу SuperJob, за введение четырехдневной рабочей недели выступили 44% участников, против — 34%. Противники идеи опасались возможного сокращения доходов.

Авторы
Михаил Юшков Михаил Юшков, Мария Лисицына Мария Лисицына
четырехдневная рабочая неделя рабочая неделя Минтруд Федерации независимых профсоюзов
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