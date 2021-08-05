Профсоюзы назвали главное условие введения четырехдневной рабочей недели

Основным моментом при рассмотрении вопроса четырехдневной рабочей недели должна стать оплата труда, она не должна сократиться. Профсоюзы предложили рассматривать сокращение рабочих часов, а не дней

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Главным условием введения четырехдневной рабочей недели должно стать сохранение заработной платы сотрудников. Об этом в интервью газете «Известия» заявил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) России Михаил Шмаков.

«Главное условие, чтобы четырехдневная рабочая неделя была установлена с сохранением заработной платы. Но это тут же вызывает вопрос у работодателей, которые не хотят этого делать», — сказал он.

При этом, как подчеркнул Шмаков, многие работодатели готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку. «Вот я только что вернулся из Удмуртии. Там на крупнейшем предприятии введена четырехдневка. Все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20% их зарплаты», — рассказал председатель ФНПР.

По его мнению, в этом вопросе в первую очередь стоит говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Он напомнил, что в Конституции указана 40-часовая рабочая неделя, поэтому, как считает Шмаков, необходимо говорить о 35 или 36 часах работы в неделю или по-другому строить производственные графики.