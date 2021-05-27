В Минтруде заявили о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Минтруд рассматривает любые инициативы, которые поступают в ведомство, это относится и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. Об этом заявил «РИА Новости» глава министерства Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются (в министерстве. — РБК). Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать», — отметил Котяков.

При этом он предупредил, что его слова о готовности рассмотреть такое предложение не стоит расценивать как то, что в министерстве с ним «потенциально согласны». Саму инициативу Котяков комментировать не стал.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост главы правительства. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос.