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Из дома Тинькова в Москве вор украл ₽1 млн

Сам Олег Тиньков находится на лечении в Великобритании, где он уже перенес операцию по пересадке костного мозга
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В коттедже в Москве на улице Никольский тупик вор взломал два сейфа и украл из них ценности на 1 млн руб. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции

О том, что в Москве обокрали дом бизнесмена Олега Тинькова, который проходит лечение от лейкемии в Лондоне, ранее сообщало агентство «РИА Новости».

В ответ на вопрос о сообщении «РИА Новости» о краже в доме банкира в пресс-службе МВД по Москве РБК сообщили, что «у нас в 15 часов 4 августа поступило сообщение о краже». Неизвестный проник в дом путем отжатия пластиковых дверей, взломал 2 сейфа, похитил денежные средства свыше 1 млн рублей. Адрес, который был указан в сообщении МВД, совпадает с данными, которые сообщили источники РБК.

О краже сообщила горнинчная, которая пришла на работу в дом. На месте она обнаружила сильный беспорядок и сломанный сейф. Она сообщила полицейским, что «собственники отдыхают в Англии». Заявление о краже жена Тинькова Рина Восман, сообщили источники РБК.

Тиньков показал видео пересадки костного мозга
Общество

В начале марта Тиньков объявил, что болен лейкемией в острой форме и прошел уже несколько курсов химиотерапии. Диагноз бизнесмену поставили в октябре 2019 года, однако Тиньков долго не хотел его раскрывать. В конце июня Тиньков рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией и лечится от лейкемии в клинике Берлина. Он уточнил, что находится в состоянии ремиссии, однако для окончательной победы над болезнью необходима пересадка костного мозга, которую сделают в Лондоне.

10 июля он сообщил об успешной операции по пересадке костного мозга. Бизнесмен отметил тогда, что у него «все хорошо», однако «основное» еще впереди. «Понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации», — написал Тиньков.

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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Бизнес
Олег Тиньков

В феврале 2020 года стало известно о его тяжбе со Службой внутренних доходов США (IRS). Налоговики обвинили бизнесмена в сокрытии информации о своих активах.

С 1996 по 2013 год Тиньков был гражданином США, в 2013 году TCS Group вышла на IPO в Лондоне, а через три дня он отказался от гражданства, сообщил позднее Минюст США. Американская налоговая служба считает, что через структуры на Британских Виргинских островах Тиньков владел акциями общей стоимостью $1 млрд, но подал недостоверную налоговую декларацию, в которой отчитался о доходе менее $206 тыс. В другом документе налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства, сумма не превышала $300 тыс. Тиньков внес в Великобритании залог по делу об экстрадиции в размере £20 млн.

Авторы: Дмитрий Серков, Екатерина Костина, Владислав Гордеев
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