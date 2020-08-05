Из дома Тинькова в Москве вор украл ₽1 млн

Сам Олег Тиньков находится на лечении в Великобритании, где он уже перенес операцию по пересадке костного мозга

Олег Тиньков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В коттедже в Москве на улице Никольский тупик вор взломал два сейфа и украл из них ценности на 1 млн руб. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции

О том, что в Москве обокрали дом бизнесмена Олега Тинькова, который проходит лечение от лейкемии в Лондоне, ранее сообщало агентство «РИА Новости».

В ответ на вопрос о сообщении «РИА Новости» о краже в доме банкира в пресс-службе МВД по Москве РБК сообщили, что «у нас в 15 часов 4 августа поступило сообщение о краже». Неизвестный проник в дом путем отжатия пластиковых дверей, взломал 2 сейфа, похитил денежные средства свыше 1 млн рублей. Адрес, который был указан в сообщении МВД, совпадает с данными, которые сообщили источники РБК.

О краже сообщила горнинчная, которая пришла на работу в дом. На месте она обнаружила сильный беспорядок и сломанный сейф. Она сообщила полицейским, что «собственники отдыхают в Англии». Заявление о краже жена Тинькова Рина Восман, сообщили источники РБК.