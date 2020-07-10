Тиньков сообщил об успешной операции по трансплантации костного мозга

Основатель Тинькофф банка заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной операции, однако ему предстоит долгая реабилитация. Тиньков болен лейкемией, о чем он сообщил на фоне появления налоговых претензий со стороны США

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков заявил, что успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга, проведенную накануне, и хорошо себя чувствует. Об этом предприниматель написал в своем Instagram.

Бизнесмен отметил, что у него «все хорошо», однако «основное» еще впереди. «Понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации», — написал Тиньков.

Он уточнил, что при такой операции не требуется хирургическое вмешательство в организм, донорский материал передают пациенту с помощью переливания крови.

Предприниматель отметил несоответствие числа доноров костного мозга в России, где, по его словам, насчитывается 130 тыс. доноров, и в Германии, где донорами стали 7 млн человек. «Нам должно быть стыдно!» — заявил Тиньков и пообещал в будущем создать с женой «большой фонд» в этой области.