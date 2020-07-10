Тиньков сообщил об успешной операции по трансплантации костного мозга

В начале марта Тиньков объявил, что болен лейкемией в острой форме и прошел уже несколько курсов химиотерапии. Диагноз бизнесмену поставили в октябре 2019 года, однако Тиньков долго не хотел его раскрывать. В конце июня Тиньков рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией и лечится от лейкемии в клинике Берлина. Он уточнил, что находится в состоянии ремиссии, однако для окончательной победы над болезнью необходима пересадка костного мозга, которую сделают в Лондоне.
О болезни бизнесмена стало известно после того, как Служба внутренних доходов США (IRS) обвинила Тинькова в сокрытии информации о своих активах. По версии американских налоговиков, через структуры на Британских Виргинских островах Тиньков владел акциями общей стоимостью $1 млрд, но отчитался в двух декларациях о доходах менее $206 тыс. и не более $300 тыс. За это Тинькову грозит до шести лет лишения свободы и денежные штрафы, чью сумму в США не раскрыли.
Сам Тиньков отмечал, что тяжбой с американской налоговой занимаются юристы, оставляя ему силы на борьбу с «главным врагом».
Управляющий партнер О2 Consulting Ольга Сорокина говорила РБК, что IRS всегда придерживается «максимально жесткой позиции» в отношении тех, кто уклоняется от налогов, и болезнь нарушителя не будет основанием для смягчения санкций или снижения штрафа. Партнер компании «А2 Адвокаты» Михаил Александров предположил, что из-за лейкемии врачи могут запретить подвергать Тинькова трансатлантическому перелету, что снизит вероятность его экстрадиции в США.
В результате сообщений о налоговых претензиях и заболевании Тинькова на Лондонской бирже упала стоимость бумаг контролируемой им компании, и состояние бизнесмена за один день уменьшилось на $400 млн, сократившись до $2,1 млрд. По версии журнала Forbes, Тиньков находится на 47-месте в списке богатейших российских бизнесменов.
Старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин называл резкое падение акций из-за сообщений о Тинькове «эмоциональной реакцией». Бизнесмен владеет только 40,4% акциями TCS и неоднократно подчеркивал, что не занимается операционным управлением в Тинькофф Банке, где отмечали, что Тиньков участвует лишь в разработке стратегии. Однако, по мнению Ганелина, физические лица по-прежнему ассоциируют банк с личностью его основателя.