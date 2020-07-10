Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 13:12
Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию Политика, 18:38 Минюст ответил на планы Нидерландов подать иск против России из-за MH17 Политика, 18:37 Видео дня: смотрим и слушаем новый мини-альбом Massive Attack Стиль, 18:26 Facebook устранил приведшую к сбоям в приложениях для Apple неисправность Технологии и медиа, 18:25 Росстат назвал число умерших от COVID-19 в мае Общество, 18:25 Президент Казахстана исключил продажу земель иностранцам Политика, 18:20 Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на оставшиеся матчи РПЛ Спорт, 18:19 Тиньков сообщил об успешной операции по трансплантации костного мозга Общество, 18:03 К чему стоит подготовиться при открытии швейного производства в регионе Pro, 18:00 «Биткоин подорожает на 678%». Аналитики спрогнозировали рост цены монеты Крипто, 17:55 Голикова назвала дату начала переговоров о возвращении полетов за границу Общество, 17:54 На юго-западе Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме Общество, 17:52 Медведев назвал вызывающими беспокойство случаи чумы у границ России Общество, 17:46 В петербургском метро появится станция «Зенит» Спорт, 17:35
Общество ,  
0 

Тиньков сообщил об успешной операции по трансплантации костного мозга

Основатель Тинькофф банка заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной операции, однако ему предстоит долгая реабилитация. Тиньков болен лейкемией, о чем он сообщил на фоне появления налоговых претензий со стороны США
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков заявил, что успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга, проведенную накануне, и хорошо себя чувствует. Об этом предприниматель написал в своем Instagram.

Бизнесмен отметил, что у него «все хорошо», однако «основное» еще впереди. «Понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации», — написал Тиньков.

Он уточнил, что при такой операции не требуется хирургическое вмешательство в организм, донорский материал передают пациенту с помощью переливания крови.

Тиньков сообщил о борьбе с лейкемией в острой форме
Общество
Олег Тиньков

Предприниматель отметил несоответствие числа доноров костного мозга в России, где, по его словам, насчитывается 130 тыс. доноров, и в Германии, где донорами стали 7 млн человек. «Нам должно быть стыдно!» — заявил Тиньков и пообещал в будущем создать с женой «большой фонд» в этой области.

В начале марта Тиньков объявил, что болен лейкемией в острой форме и прошел уже несколько курсов химиотерапии. Диагноз бизнесмену поставили в октябре 2019 года, однако Тиньков долго не хотел его раскрывать. В конце июня Тиньков рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией и лечится от лейкемии в клинике Берлина. Он уточнил, что находится в состоянии ремиссии, однако для окончательной победы над болезнью необходима пересадка костного мозга, которую сделают в Лондоне.

О болезни бизнесмена стало известно после того, как Служба внутренних доходов США (IRS) обвинила Тинькова в сокрытии информации о своих активах. По версии американских налоговиков, через структуры на Британских Виргинских островах Тиньков владел акциями общей стоимостью $1 млрд, но отчитался в двух декларациях о доходах менее $206 тыс. и не более $300 тыс. За это Тинькову грозит до шести лет лишения свободы и денежные штрафы, чью сумму в США не раскрыли.

Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии
Общество
Олег Тиньков с семьей

Сам Тиньков отмечал, что тяжбой с американской налоговой занимаются юристы, оставляя ему силы на борьбу с «главным врагом».

Управляющий партнер О2 Consulting Ольга Сорокина говорила РБК, что IRS всегда придерживается «максимально жесткой позиции» в отношении тех, кто уклоняется от налогов, и болезнь нарушителя не будет основанием для смягчения санкций или снижения штрафа. Партнер компании «А2 Адвокаты» Михаил Александров предположил, что из-за лейкемии врачи могут запретить подвергать Тинькова трансатлантическому перелету, что снизит вероятность его экстрадиции в США.

В результате сообщений о налоговых претензиях и заболевании Тинькова на Лондонской бирже упала стоимость бумаг контролируемой им компании, и состояние бизнесмена за один день уменьшилось на $400 млн, сократившись до $2,1 млрд. По версии журнала Forbes, Тиньков находится на 47-месте в списке богатейших российских бизнесменов.

Суд перенес слушания по делу Тинькова в Лондоне
Бизнес
Олег Тиньков

Старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин называл резкое падение акций из-за сообщений о Тинькове «эмоциональной реакцией». Бизнесмен владеет только 40,4% акциями TCS и неоднократно подчеркивал, что не занимается операционным управлением в Тинькофф Банке, где отмечали, что Тиньков участвует лишь в разработке стратегии. Однако, по мнению Ганелина, физические лица по-прежнему ассоциируют банк с личностью его основателя.

Теги: Олег Тиньков, «Тинькофф»
Материалы по теме
Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии
Общество
Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Бизнес
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter