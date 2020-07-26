Тиньков показал видео пересадки костного мозга

Видео: olegtinkov / Instagram

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Основатель Тинькофф Банка российский предприниматель Олег Тиньков, больной лейкемией, опубликовал в Instagram видео, в котором показал, как проходит пересадка костного мозга.

На записи бизнесмен лежит в палате, костный мозг пересаживают с помощью капельницы. Тиньков отметил, что точно так же происходит забор донорского материала. Он добавил, что вокруг данной операции существует много стереотипов, из-за чего многие люди ее боятся.

«Это действительно просто — это обычное вливание крови.Череп не разрезают», — написал предприниматель под своим видео в социальной сети.

Бизнесмен уточнил, что донором для него стала немецкая девушка, и выразил сожаление в связи с тем, что в России всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн.