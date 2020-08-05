Greenpeace нашел сброшенные нефтепродукты в водоемах Таймыра

Исследование доставленных с водоемов вблизи Норильска проб показало наличие в воде нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и серы

Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

Анализ части проб воды и донных отложений, взятых экспертами Greenpeace в в водоемах полуострова Таймыр недалеко от Норильска, показал наличие загрязняющих веществ, сообщила экологическая организация. Руководитель проекта энергетической программы «Greenpeace Россия» Рашид Алимов сообщил корреспонденту РБК, что в двух пробах воды были обнаружены нефтепродукты.

По его словам, всего во время экспедиции Greenpeace и «Новой газеты» в Норильск после резонансной аварии на ТЭЦ было взято по четыре пробы воды, грунта и донных отложений в разных точках. Но до некоторых мест, где, по мнению Greenpeace, могли быть загрязнения, им не позволили добраться. Кроме того, пробы воды долго шли в лабораторию в Петербурге из-за препятствий при их вывозе в аэропорту Норильска, что могло повлиять на результат анализа.

В сообщении на сайте Greenpeace указано, что значимое содержание нефтепродуктов было обнаружено в пробе воды с правого берега реки Пясина, а также в пробе с правого берега реки Таловая.

Анализ воды, сливавшейся из пруда-отстойника хвостохранилища подконтрольной «Норникелю» Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ, факт слива с предприятия был выявлен журналистами «Новой газеты» и активистами Greenpeace), также показал наличие в воде посторонних веществ.