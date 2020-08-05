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Авария с топливом в Норильске ,  
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Greenpeace нашел сброшенные нефтепродукты в водоемах Таймыра

Исследование доставленных с водоемов вблизи Норильска проб показало наличие в воде нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и серы
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Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP
Фото: Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

Анализ части проб воды и донных отложений, взятых экспертами Greenpeace в в водоемах полуострова Таймыр недалеко от Норильска, показал наличие загрязняющих веществ, сообщила экологическая организация. Руководитель проекта энергетической программы «Greenpeace Россия» Рашид Алимов сообщил корреспонденту РБК, что в двух пробах воды были обнаружены нефтепродукты.

По его словам, всего во время экспедиции Greenpeace и «Новой газеты» в Норильск после резонансной аварии на ТЭЦ было взято по четыре пробы воды, грунта и донных отложений в разных точках. Но до некоторых мест, где, по мнению Greenpeace, могли быть загрязнения, им не позволили добраться. Кроме того, пробы воды долго шли в лабораторию в Петербурге из-за препятствий при их вывозе в аэропорту Норильска, что могло повлиять на результат анализа.

В сообщении на сайте Greenpeace указано, что значимое содержание нефтепродуктов было обнаружено в пробе воды с правого берега реки Пясина, а также в пробе с правого берега реки Таловая.

Анализ воды, сливавшейся из пруда-отстойника хвостохранилища подконтрольной «Норникелю» Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ, факт слива с предприятия был выявлен журналистами «Новой газеты» и активистами Greenpeace), также показал наличие в воде посторонних веществ.

В Норильске произошел сброс отходов в районе фабрики «Норникеля»
Общество
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Эту пробу удалось вывезти и сдать в лабораторию на второй день после отбора, и она показала превышение ПДК анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) примерно в 50 раз (по рыбохозяйственному нормативу). <...> Воду также проверяли на загрязнение металлами, было обнаружено значительное содержание железа, в три раза превышающее ПДК по рыбохозяйственному нормативу. Также обнаружено и повышенное содержание серы», — говорится в сообщении Greenpeace.

В экологической организации пояснили, что попадание в водоемы АПАВ в таких концентрациях может привести к цветению воды, снижению концентрации растворенного кислорода и увеличению содержания сероводорода. В результате вода становится «непригодна для жизни типичных для этих мест представителей флоры и фауны».

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В «Норникеле» отказались прокомментировать заявления Greenpeace.

Руководителей обогатительной фабрики «Норникеля» уволили за сброс отходов
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Диспетчер в аппаратной на Талнахской обогатительной фабрике компании &laquo;Норникель&raquo;

После того, как «Новая газета» сообщила о выявленном сбросе с ТОФ воды, загрязненной тяжелыми металлами, поверхностно-активными веществами и серной кислотой, «Норникель» заявил, что сотрудниками фабрики было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища и виновные отстранены от работы. В «Норникеле» заверили, что анализ проб воды из пруда-отстойника показал, что ее сброс за пределы территории ТОФ не мог нанести значимого вреда окружающей среде.

В середине июля «Норникель» объявил, что директор и главный инженер ТОФ уволены за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
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Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Теги: «Норникель», Greenpeace, Таймыр
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