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Почему перехода госструктур на отечественное ПО за 4 года не случится

Ефремова доставили в суд на первое слушание по делу о смертельном ДТП

За сутки в России умерли 139 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 5 204 новых случая заражения коронавирусом

СМИ узнали о переговорах «Спартака» по трансферу чемпиона Европы Силвы

«Эта штука летела за мной». ГИБДД фиксирует нарушения дронами

При обрушении моста во время учений в ЕАО пострадали около 20 человек

Взрыв в порту Бейрута. Главное

МЧС отправит в Бейрут пять самолетов с врачами и спасателями

Вирус лишних трат: как мебельной фирме продумать маркетинговую стратегию

В Москве еще 1329 человек вылечились от коронавируса

ЦИК Белоруссии назвала явку первого дня голосования на выборах президента

«Мулан» выйдет на Disney+ одновременно с премьерой в кино

Глава КХЛ заявил о возможном переносе домашних матчей «Барыса» в Россию