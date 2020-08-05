Пандемия коронавируса , 05 авг, 10:46
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В России за сутки выявили 5 204 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России диагностировали 5 204 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативных штаб по борьбе с эпидемией.
Общее количество заболевших COVID-19 в стране достигло 866 627 человек.
Всего в мире количество официально признанных заразившимися COVID-19 превысило 18,5 млн человек, более 700 тыс. из них в результате болезни умерли.
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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