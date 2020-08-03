Глава ВОЗ предупредил об отсутствии «серебряной пули» против коронавируса

«Серебряной пули» — волшебного средства, которое могло бы раз и навсегда справиться с коронавирусом, — до сих пор нет, как нет и гарантий того, что оно существует, предупреждает ВОЗ. Борьба с пандемией будет долгой

Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Fabrice Coffrini / Reuters)

Разработка действующей вакцины от COVID-19 может закончиться неудачей, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

«Есть опасения, что у нас может не быть работающей вакцины, или же она, возможно, будет обеспечивать защиту только на несколько месяцев, не больше. Но пока мы не завершим клинические испытания, мы не узнаем этого», — сказал Гебрейесус.

Он сообщил, что сейчас сразу несколько вариантов вакцин проходят предпоследнюю, третью фазу клинических испытаний, в ходе которой препарат тестируется на больших группах людей, и исследователи рассчитывают, на их успех. «Тем не менее, на настоящий момент нет серебряной пули, которая могла бы убить коронавирус — и ее может и не быть», — добавил он.

Гебрейесус вместе с исполнительным директором программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майком Райаном призвал власти всех стран не отменять меры безопасности, связанные с распространением коронавируса. По мнению чиновников ВОЗ, люди по всему миру по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Гебрейесус отметил, что ношение масок всеми людьми должно стать символом солидарности в борьбе с вирусом.

«Некоторые страны действительно сделают шаг назад и пересмотрят то, как они боролись с пандемией в пределах своих границ», — добавил Райан.