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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ предупредил об отсутствии «серебряной пули» против коронавируса

«Серебряной пули» — волшебного средства, которое могло бы раз и навсегда справиться с коронавирусом, — до сих пор нет, как нет и гарантий того, что оно существует, предупреждает ВОЗ. Борьба с пандемией будет долгой
Тедрос Аданом Гебрейесус
Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Fabrice Coffrini / Reuters)

Разработка действующей вакцины от COVID-19 может закончиться неудачей, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

«Есть опасения, что у нас может не быть работающей вакцины, или же она, возможно, будет обеспечивать защиту только на несколько месяцев, не больше. Но пока мы не завершим клинические испытания, мы не узнаем этого», — сказал Гебрейесус.

Он сообщил, что сейчас сразу несколько вариантов вакцин проходят предпоследнюю, третью фазу клинических испытаний, в ходе которой препарат тестируется на больших группах людей, и исследователи рассчитывают, на их успех. «Тем не менее, на настоящий момент нет серебряной пули, которая могла бы убить коронавирус — и ее может и не быть», — добавил он.

Гебрейесус вместе с исполнительным директором программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майком Райаном призвал власти всех стран не отменять меры безопасности, связанные с распространением коронавируса. По мнению чиновников ВОЗ, люди по всему миру по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Гебрейесус отметил, что ношение масок всеми людьми должно стать символом солидарности в борьбе с вирусом.

«Некоторые страны действительно сделают шаг назад и пересмотрят то, как они боролись с пандемией в пределах своих границ», — добавил Райан.

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Общество
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

В конце июля Гебрейесус заявил, что за последние шесть недель количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире удвоилось и пандемия продолжает набирать обороты. 1 августа организация зафиксировала очередной рекорд по числу случаев заболевания COVID-19 за сутки — инфекцию выявили у 292 тыс. человек. Всего, по данным ВОЗ на 3 августа, количество подтвержденных случаев заболевания достигло 17,9 млн, число жертв составило 686 тыс.

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31 июля чрезвычайный комитет ВОЗ по итогам заседания подтвердил статус пандемии COVID-19 как ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Эффективного лекарства против COVID-19 пока не существует, хотя ВОЗ и называла ряд препаратов (например, ремдесивир), которые могли улучшить положение больных. Разработку вакцины, способной остановить распространение коронавируса, ведут сразу несколько стран. В частности, в США разработкой препарата занимается компания Moderna и несколько других. С 27 июля в Соединенных Штатах количество участников испытаний разработанной Moderna вакцины увеличили до 30 тыс. Это делает испытания вакцины компании самыми масштабными в мире.

Также вакцину разрабатывают совместно Оксфордский университет, британско-шведская AstraZeneca, а также Pfizer и BioNTech. Они также находятся на заключительном этапе исследований,

В России уже завершились клинические испытания вакцины, созданной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания под эгидой Минобороны прошли без использования плацебо в Сеченовском университете и военном госпитале им. Н.Н.Бурденко на 50 добровольцах. Испытания Минздрав оценил как успешные.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, ВОЗ
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