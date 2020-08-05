Число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е Финансы, 09:30 Мишустин отменил ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом Общество, 09:18 Защитника «Торонто» унесли со льда на носилках в игре Кубка Стэнли. Видео Спорт, 09:12 Посольство заявило об отсутствии пострадавших в Бейруте россиян Общество, 09:06 Как обезвредить мину замедленного действия в сфере проблемных кредитов Pro, 09:02 ВТБ объявил о снижении ипотечных ставок Финансы, 09:00 Передача Свечникова помогла «Каролине» пройти «Рейнджерс» в Кубке Стэнли Спорт, 08:57 В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей Общество, 08:55 Россияне назвали основные причины увольнения с работы Общество, 08:54 Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек Общество, 08:44 Причиной взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна Общество, 08:41 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:31 Число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тыс. человек Общество, 08:16 Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора Общество, 08:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тыс. человек

Общее количество зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 18,7 млн
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

С начала пандемии COVID-19 в мире умерли более 700 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса (данные обновляются в реальном времени).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли 691 тыс. человек.

Наибольшее количество умерших от пандемии зарегистрировано в США — более 156 тыс. человек, затем идут Бразилия (96 тыс.), Мексика (48 тыс.) и Великобритания (46 тыс.).

По количеству смертей от коронавируса на 1 млн населения США занимают дессятое место в мире.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Десятка стран с наибольшим количество смертей от коронавируса на 1 млн популяции (данные сайта Worldometer):

  • Сан-Марино — 1238;
  • Бельгия — 850;
  • Великобритания — 682;
  • Андорра — 673;
  • Испания — 609;
  • Перу — 606;
  • Италия — 582;
  • Швеция — 569;
  • Чили — 509;
  • США — 484.
Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 4 августа, от инфекции умер 14 351 человек. По количеству смертей на 1 млн населения Россия находится на 47-м месте в мире (98).

Всего во всех странах мира количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 превысило 18 млн. Разработку вакцины против вируса SARS-CoV-2 ведут многие страны, в России готовится в производству вакцина НИЦ им. Гамалеи, которая прошла испытания на 50 добровольцах, ее государственная регистрация ожидается в середине августа. Начались клинические испытания вакцины новосибирского центра «Вектор».

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, эпидемия, статистика
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19
Общество
Инфекционист допустила всплеск зараженных COVID-19 после отпусков
Общество
Трамп заявил об отступлении пандемии COVID-19 в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter