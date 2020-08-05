Число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тыс. человек

Общее количество зарегистрированных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 18,7 млн

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С начала пандемии COVID-19 в мире умерли более 700 тыс. пациентов с коронавирусом, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса (данные обновляются в реальном времени).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире умерли 691 тыс. человек.

Наибольшее количество умерших от пандемии зарегистрировано в США — более 156 тыс. человек, затем идут Бразилия (96 тыс.), Мексика (48 тыс.) и Великобритания (46 тыс.).

По количеству смертей от коронавируса на 1 млн населения США занимают дессятое место в мире.