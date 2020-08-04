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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционист допустила всплеск зараженных COVID-19 после отпусков

Возвращение россиян с курортов осенью может привести к росту числа новых случаев заражения коронавирусом, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Такое мнение она высказала газете «Известия».

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным», — полагает Кожевникова, отметив, что «какая-то часть населения» уже переболела COVID-19 и система здравоохранения «уже полностью готова».

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Краснодарском крае 2 августа был зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавирусной инфекции — 107. На следующий день было выявлено уже 113 случаев.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
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от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В региональном оперативном штабе связали рост числа случаев заболевания COVID-19 c тем, что жители и гости региона не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. Ранее в Минздраве основными ошибками россиян во время эпидемии назвали пренебрежение масками и самолечение.

Теги: Россия, коронавирус
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