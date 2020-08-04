Инфекционист допустила всплеск зараженных COVID-19 после отпусков

Возвращение россиян с курортов осенью может привести к росту числа новых случаев заражения коронавирусом, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Такое мнение она высказала газете «Известия».

«В сентябре можно ожидать повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным», — полагает Кожевникова, отметив, что «какая-то часть населения» уже переболела COVID-19 и система здравоохранения «уже полностью готова».

В Краснодарском крае 2 августа был зафиксирован рекордный прирост новых случаев коронавирусной инфекции — 107. На следующий день было выявлено уже 113 случаев.