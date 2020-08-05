Мишустин отменил ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом

Отправление фирменного поезда «Янтарь» с Южного вокзала в Калининграде (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

Попасть на поезда, которые ходят между Калининградом и другими городами, теперь смогут все россияне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Иностранцы, въезжающие в Россию для краткосрочных командировок, смогут попасть в страну по дипломатическим и служебным паспортам. Получать визу им не потребуется, указано в постановлении.

Железнодорожное сообщение Калининграда с другими российскими городами приостановили 6 апреля из-за угрозы распространения COVID-19. С июля туда вновь начали ходить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но попасть на них могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области.

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