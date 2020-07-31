Роспотребнадзор посоветовал туристам не бронировать поездки заранее

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 73,36 (+1,13) Инвестиции, 30 июл, 13:18
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 86,25 (+1,34) Инвестиции, 30 июл, 13:18
Китай отверг обвинения США в попытке украсть данные о вакцине Moderna Политика, 13:23 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 13:17 Баффет продолжает скупать акции Bank of America. Нарастил долю до 11,8% Инвестиции, 13:13 Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге Общество, 13:12 «Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию Общество, 13:06 Гадания в прошлом: как использовать предиктивную аналитику в ретейле Pro, 13:06 Кремль ответил на вопрос о возможном исключении ВФЛА из World Athletics Спорт, 13:03 В Кремле исключили сворачивание переговоров в «нормандском формате» Политика, 13:03 Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией Политика, 12:53 В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера Общество, 12:53 Роспотребнадзор посоветовал туристам не бронировать поездки заранее Общество, 12:50 Песков назвал задержанных в Белоруссии россиян сотрудниками ЧОП Общество, 12:47 Кремль отверг связь задержанных россиян с событиями в Белоруссии Политика, 12:45 Овечкин снялся в ролике в поддержку движения Black Lives Matter Спорт, 12:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор посоветовал туристам не бронировать поездки заранее

Эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах меняется довольно быстро, поэтому нужно проявлять предусмотрительность и принимать окончательное решение о поездке за несколько дней до нее, считают в ведомстве
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / picture alliance

Туристам, которые собираются отдыхать за рубежом, не следует бронировать билеты и гостиницы задолго до отпуска, это нужно делать за несколько дней до вылета. Такие рекомендации дал отдыхающим Роспотребнадзор, они опубликованы на сайте ведомства.

«В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира, перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении ведомства.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению санитарных норм, в частности, держать социальную дистанцию на всем протяжении путешествия и стараться селиться в отдельных номерах качественных гостиниц. «Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы)», — говорится в сообщении.

Пищу также следует принимать в номере, а не в общественных местах, причем из меню следует исключить блюда из мяса диких животных.

Росавиация напомнила о правилах для пассажиров после открытия полетов
Общество

Правительство России решило частично возобновить международное авиасообщение с 1 августа. Как объявила вице-премьер Татьяна Голикова, первыми открытыми направлениями станут Великобритания, Турция и Танзания. В Турцию полеты откроют в несколько этапов, сначала разрешат летать только в Стамбул и Анкару, а с 10 августа уже и на основные турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан).

Источник РБК указывал, что на втором этапе Россия рассматривает возобновление полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Источник ТАСС сообщал о возможном возобновлении авиасообщения с Южной Кореей.

После объявления о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией цены на курортах Турции уже выросли примерно на 10%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Роспотребнадзор, туристы, бронирование, коронавирус
Материалы по теме
Аксенов оценил в 1 млн число туристов в Крыму после открытия сезона
Общество
В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции
Общество
Курорты Кубани и Крыма посетили более 4 млн туристов с начала года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter