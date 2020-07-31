Роспотребнадзор посоветовал туристам не бронировать поездки заранее

Эпидемиологическая обстановка в зарубежных странах меняется довольно быстро, поэтому нужно проявлять предусмотрительность и принимать окончательное решение о поездке за несколько дней до нее, считают в ведомстве

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Туристам, которые собираются отдыхать за рубежом, не следует бронировать билеты и гостиницы задолго до отпуска, это нужно делать за несколько дней до вылета. Такие рекомендации дал отдыхающим Роспотребнадзор, они опубликованы на сайте ведомства.

«В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира, перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении ведомства.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению санитарных норм, в частности, держать социальную дистанцию на всем протяжении путешествия и стараться селиться в отдельных номерах качественных гостиниц. «Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы)», — говорится в сообщении.

Пищу также следует принимать в номере, а не в общественных местах, причем из меню следует исключить блюда из мяса диких животных.