Роспотребнадзор посоветовал туристам не бронировать поездки заранее
Туристам, которые собираются отдыхать за рубежом, не следует бронировать билеты и гостиницы задолго до отпуска, это нужно делать за несколько дней до вылета. Такие рекомендации дал отдыхающим Роспотребнадзор, они опубликованы на сайте ведомства.
«В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира, перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить и по возможности сократить сроки бронирования — бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению санитарных норм, в частности, держать социальную дистанцию на всем протяжении путешествия и стараться селиться в отдельных номерах качественных гостиниц. «Постарайтесь избегать аренды частных домовладений и гостиниц с массовым типом размещения (хостелы)», — говорится в сообщении.
Пищу также следует принимать в номере, а не в общественных местах, причем из меню следует исключить блюда из мяса диких животных.