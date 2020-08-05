Саркисов заявил об отказе азербайджанского бизнеса в компенсации армянам

Совладелец группы РЕСО Николай Саркисов напомнил, что его семья заявляла о готовности возместить ущерб азербайджанским бизнесменам, пострадавшим во время столкновений, однако встречных шагов, по его словам, от них не последовало

Николай Саркисов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Николай Саркисов заявил, что представители азербайджанского бизнеса отказываются возместить армянским предпринимателям ущерб, нанесенный во время июльских беспорядков в Москве, произошедших между диаспорами на фоне обострения конфликта на границе Армении и Азербайджана. Обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян».

Саркисов напомнил, что ранее его семья заявила о готовности возместить ущерб, нанесенный армянами в отношении собственности азербайджанских бизнесменов в Москве. «Это предложение остается в силе и мы от него не откажемся», — отметил он.

«В то же время вынужден с сожалением констатировать отсутствие встречных шагов со стороны видных представителей азербайджанского бизнес-сообщества Москвы», — добавил Саркисов. Он считает, что некоторые представителм азербайджанского бизнес-сообщества «продолжают провоцировать и дестабилизировать межнациональные отношения». В связи с этим миллиардер сообщил, что его семья готова компенсировать ущерб и армянским предпринимателям российской столицы. «Не разделяя мнения о равной ответственности армян и азербайджанцев за недавние события в Москве, считаю их равными в праве на защиту своего имущества и частной собственности»,.- заявил он.

«Рассчитываю, что наша инициатива найдет, наконец, понимание у трезвомыслящих людей, вне зависимости от национальности, социального статуса и политических взглядов», — заключил бизнесмен.