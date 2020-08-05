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Саркисов заявил об отказе азербайджанского бизнеса в компенсации армянам

Совладелец группы РЕСО Николай Саркисов напомнил, что его семья заявляла о готовности возместить ущерб азербайджанским бизнесменам, пострадавшим во время столкновений, однако встречных шагов, по его словам, от них не последовало
Николай Саркисов
Николай Саркисов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Николай Саркисов заявил, что представители азербайджанского бизнеса отказываются возместить армянским предпринимателям ущерб, нанесенный во время июльских беспорядков в Москве, произошедших между диаспорами на фоне обострения конфликта на границе Армении и Азербайджана. Обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян».

Саркисов напомнил, что ранее его семья заявила о готовности возместить ущерб, нанесенный армянами в отношении собственности азербайджанских бизнесменов в Москве. «Это предложение остается в силе и мы от него не откажемся», — отметил он.

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
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Сергей Саркисов

«В то же время вынужден с сожалением констатировать отсутствие встречных шагов со стороны видных представителей азербайджанского бизнес-сообщества Москвы», — добавил Саркисов. Он считает, что некоторые представителм азербайджанского бизнес-сообщества «продолжают провоцировать и дестабилизировать межнациональные отношения». В связи с этим миллиардер сообщил, что его семья готова компенсировать ущерб и армянским предпринимателям российской столицы. «Не разделяя мнения о равной ответственности армян и азербайджанцев за недавние события в Москве, считаю их равными в праве на защиту своего имущества и частной собственности»,.- заявил он.

«Рассчитываю, что наша инициатива найдет, наконец, понимание у трезвомыслящих людей, вне зависимости от национальности, социального статуса и политических взглядов», — заключил бизнесмен.

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Столкновения между представителей армянских и азербайджанских диаспор проходили в Москве в конце июля. В результате были задержаны несколько десятков человек, 15 из них арестованы. Всех обвиняют в хулиганстве в составе группы. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Среди арестованных были граждане Армении, Азербайджана и России.

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МВД пообещало выслать участников столкновений армян с азербайджанцами
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Фото: marynonelove / VK

Поводом для конфликтов стало обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении, где 12 июля начались столкновения. Обе стороны проводили обстрелы позиций противника, используя при этом крупнокалиберное вооружение и артиллерию. Ереван и Баку взаимно обвиняют друг друга в провокациях.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы призвал соотечественников, проживающих в России, воздержаться от неправомерных действий, а также соблюдать российские законы.

Авторы: Петр Канаев, Михаил Юшков
Теги: Армения, Азербайджан, РЕСО, компенсация ущерба, Николай Саркисов ..., Сергей Саркисов
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