Розовского возмутило возвращение в театр фигуранта дела Серебренникова

По словам худрука театра «У Никитских ворот» Марка Розовского, уволить Нину Масляеву нельзя до вынесения приговора, поскольку об этом говорится в Трудовом кодексе. При этом сотрудничество с ней — не в интересах театра, указал он

Марк Розовский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Театр «У Никитских ворот» обратился в департамент культуры Москвы из-за возвращения главного бухгалтера Нины Масляевой, которая является фигурантом дела «Седьмой студии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Марка Розовского.

«Это не в интересах театра, чтобы она у нас работала. <...> Мы поставили департамент в известность, изначально письменно изложили нашу позицию», — заявил Розовский.

По его словам, в соответствии с Трудовым кодексом уволить сотрудника до вынесения приговора суда нельзя. При этом Розовский указал, что Масляева признавалась в хищениях вместе с другими фигурантами дела. «Можем ли мы доверять человеку, который находится в этом положении?» — добавил он.

В середине июля Масляеву отпустили под подписку о невыезде, она вышла на работу в театр «У Никитских ворот». За время домашнего ареста ее никто не увольнял, указывал ее адвокат.

В апреле Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в прокуратуру. Судья указала, что обвинительное заключение содержит нарушения, в частности не конкретизирована роль бывшего главбуха при совершении мошенничества. Она добавила, что Масляева на заседании говорила, что ей неизвестны обстоятельства хищений, а именно — кто и в каком объеме их совершал.