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Доллар/Рубль ₽63 (-3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Розовского возмутило возвращение в театр фигуранта дела Серебренникова
По словам худрука театра «У Никитских ворот» Марка Розовского, уволить Нину Масляеву нельзя до вынесения приговора, поскольку об этом говорится в Трудовом кодексе. При этом сотрудничество с ней — не в интересах театра, указал он
Марк Розовский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Театр «У Никитских ворот» обратился в департамент культуры Москвы из-за возвращения главного бухгалтера Нины Масляевой, которая является фигурантом дела «Седьмой студии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Марка Розовского.

«Это не в интересах театра, чтобы она у нас работала. <...> Мы поставили департамент в известность, изначально письменно изложили нашу позицию», — заявил Розовский.

По его словам, в соответствии с Трудовым кодексом уволить сотрудника до вынесения приговора суда нельзя. При этом Розовский указал, что Масляева признавалась в хищениях вместе с другими фигурантами дела. «Можем ли мы доверять человеку, который находится в этом положении?» — добавил он.

В середине июля Масляеву отпустили под подписку о невыезде, она вышла на работу в театр «У Никитских ворот». За время домашнего ареста ее никто не увольнял, указывал ее адвокат.

В апреле Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в прокуратуру. Судья указала, что обвинительное заключение содержит нарушения, в частности не конкретизирована роль бывшего главбуха при совершении мошенничества. Она добавила, что Масляева на заседании говорила, что ей неизвестны обстоятельства хищений, а именно — кто и в каком объеме их совершал.

Общество
Дело давшего на Серебренникова показания бухгалтера вернули в прокуратуру

Масляева признала вину в хищении средств и дала показания на бывших коллег, после чего ее дело выделили в отдельное производство.

Дело Серебренникова

Экс-сотрудникам «Седьмой студии» вменяется мошенничество с ущербом на сумму 133 млн руб. с госсубсидиями, выделенными в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа». По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры, директор РАМТ Софья Апфельбаум и объявленная в розыск бывший продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство и рассматривается в особом порядке, поскольку она единственная из всех обвиняемых заключила сделку со следствием. Оно рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств, так как бухгалтер полностью признает вину.

Остальные фигуранты дела не согласны с обвинением.

Фотогалерея 
Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

Автор: Юлия Выродова
Теги: Нина Масляева, «Седьмая студия»
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