Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили под подписку о невыезде

Нина Масляева была единственным фигурантом дела «Седьмой студии», кто оставался под домашним арестом. Других подозреваемых, среди которых, в частности, был и режиссер Кирилл Серебренников, перевели под подписку еще в апреле

Нина Масляева (в центре) (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Из-под домашнего ареста под подписку о невыезде отпустили бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которая обвиняется в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Юрия Ефименкова.

«Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде. Она уже вышла на работу в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского», — сказал он.

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