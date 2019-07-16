Дело Серебренникова , 16 июл, 19:59
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Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили под подписку о невыезде
Нина Масляева была единственным фигурантом дела «Седьмой студии», кто оставался под домашним арестом. Других подозреваемых, среди которых, в частности, был и режиссер Кирилл Серебренников, перевели под подписку еще в апреле
Нина Масляева (в центре)
Из-под домашнего ареста под подписку о невыезде отпустили бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которая обвиняется в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Юрия Ефименкова.
«Следователь отпустил мою подзащитную под подписку о невыезде. Она уже вышла на работу в театр «У Никитских ворот» Марка Розовского», — сказал он.
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