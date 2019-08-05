Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов

Гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов не ответил на запрос РБК. РБК направил запросы в Росгвардию и Минобороны.

«ТрансЛом» — бывшая структура РЖД, с октября 2016 года она принадлежит Алексею Золотареву, бывшему партнеру помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. С тех пор выручка компании выросла вдвое и по итогам 2018 года превысила 27 млрд руб., а чистая прибыль — 1,4 млрд руб., следует из базы данных СПАРК. «ТрансЛом» реализует лом Минобороны и РЖД. Источники РБК на рынке заготовки лома подтверждают связь компании с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов. Астахов ранее отрицал эту связь. В 2017 году в разговоре с РБК он подчеркивал, что компания выигрывает не все тендеры Минобороны. «Вот по лому драгметаллов проиграли в прошлом месяце», — приводил пример Астахов в марте 2017 года. Представитель Ротенбергов связь с компанией также отрицает.

После того как в 2018 году «ТрансЛом» выиграл все аукционы Минобороны по продаже лома, участники рынка, в частности комания «Эпсилон», пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ведомство подтвердило их доводы, установив, что Минобороны намеренно укрупняло лоты на торгах, что привело к ограничению конкуренции. В частности, в состав одного такого лота был включен лом, находящийся на территории сразу нескольких регионов. В итоге ФАС в июле 2019 года признала ведомство нарушителем закона о конкуренции.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Луговой ранее отмечал разницу в цене лома черных металлов, которую Минобороны устанавливала для «ТрансЛома», и рыночной ценой: 8 тыс. руб. против 17 тыс. руб. за тонну. Заработок «ТрансЛома» при перепродаже лома Минобороны составляет в среднем 9 тыс. руб. за тонну для черных металлов, для лома цветных металлов — 90 тыс. руб. за тонну, добавляет источник в одном из ломозаготовителей, участвовавших в аукционах Минобороны. Общие потери ведомства от таких аукционов он оценил в 12,6 млрд руб. Представитель Минобороны эти цифры не комментирует.

Компания «Эпсилон», которая ранее жаловалась в ФАС на условия аукционов Минобороны по продаже лома, сейчас готовится обжаловать президентский указ в Верховном суде, сообщил РБК ее представитель. Представитель ФАС сообщил, что в ведомстве еще не ознакомились с указом президента.

Российская металлургия потребляет ежегодно не более 28,5 млн т лома при заготовке сырья не менее 35 млн т, на экспорт отправляются только невостребованные излишки внутреннего рынка. У «ТрансЛома» есть план занять более 20% рынка лома черных металлов, писал РБК.