ФАС признала Минобороны нарушившим антимонопольные законы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Минобороны нарушителем статьи 17 закона о конкуренции после проведенных аукционов по продаже лома черного и цветных металлов. Об этом говорится на сайте ФАС.

Ведомство установило, что структура Минобороны провела торги, объединяя имущество в один лот и таким образом укрупняя его, что привело к ограничению конкуренции. В частности, в состав одного такого лота был включен лом, находящийся на территории множества субъектов. Количество субъектов по каждому лоту варьировалось от 18 до 37. Общая начальная цена лотов составила более 1,9 млрд руб.

ФАС выдаст Минобороны предписание устранить нарушения, согласно ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции» сделки могут быть признаны недействительными только судом.

Дело в отношении военного ведомства было возбуждено в начале июля. Речь идет о торгах, которые выиграла компания «Транслом» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. Источники РБК и «Коммерсанта» связывали компанию с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов.