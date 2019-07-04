ФАС возбудила дело против Минобороны из-за преференций при торгах ломом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,32 0 EUR Бирж. 71,39 -0,03 Brent 62,99 +0,33% USD Нал. 63,84 62,25 EUR Нал. 72,32 70,25 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1278 -0,0009 BTC/USD Бирж. 11 667,83 -316,17 IMOEX 2 823,95 +0,50% RTSI 1 401,52 +0,23% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 03 июл, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 03 июл, 13:16
Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 08:42 Пентагон объяснил участие ржавых танков в праздновании Дня независимости Политика, 08:38 «Лишь бы не показаться глупым»: Джек Уэлч — о страхах топ-менеджеров Pro, 08:15 В Краснодаре загорелся склад на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 08:08 «Нафтогаз» предупредил о сбое в транзите российского газа через Украину Экономика, 08:06 Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес Бизнес, 08:00 ФАС возбудила дело против Минобороны из-за преференций при торгах ломом Бизнес, 08:00 СМИ узнали о расследовании особо крупного мошенничества в Минобрнауки Общество, 07:43 МЧС сообщило о подтоплении еще пяти поселков в Иркутской области Общество, 07:29 Рейтинг РБК Quote: самые неудачные инвестиции первой половины 2019 года Quote, 07:20 Какие плюсы есть у камеры с искусственным интеллектом РБК Стиль и HUAWEI, 07:15 Путин назвал главное отличие России от США Политика, 07:15 Минтруд разрешит женщинам работать дальнобойщиками и машинистами в метро Экономика, 07:00 Путин счел преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году Политика, 06:50
Бизнес ,  
0 
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за преференций при торгах ломом
ФАС возбудила дело против Минобороны об ограничении конкуренции при организации аукционов по продаже лома черных и цветных металлов. «Транслом» побеждал на этих торгах из-за преференций Минобороны, решило антимонопольное ведомство
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Как ФАС завела дело против Минобороны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции» на аукционах Минобороны по продаже лома черных и цветных металлов. Об этом говорится в заключении, подготовленном комиссией ФАС, которую возглавляет начальник управления контроля строительства и природных ресурсов службы Олег Корнеев. У РБК есть копия заключения, его подлинность подтвердил сам Корнеев.

Дело в отношении Минобороны и подведомственного ему учреждения «Специальное территориальное управление имущественных отношений» было возбуждено по признакам нарушения ч. 1 и 2 ст. 17 закона о защите конкуренции в декабре 2018 года, сказал Корнеев. Речь идет о торгах, которые выигрывала компания «Транслом». Нарушение этой статьи является основанием для того, чтобы суд признал подобные торги недействительными. По словам чиновника ФАС, заседание по этому делу запланировано на 12 июля.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны.

Почему «Транслом» выигрывал аукционы

Основанием для возбуждения антимонопольного дела стали жалобы нескольких ломозаготовительных предприятий на организацию и проведение открытых торгов по продаже высвобождаемого военного имущества. В частности, они указывали, что Минобороны включило в состав укрупненных лотов в семи аукционах лом черных и цветных металлов, находящийся в разных субъектах страны, но не у всех заготовителей есть мощности для вывоза сырья сразу из нескольких регионов. А также заявители обжаловали укрупнение лотов, которое приводило к увеличению их минимальной цены. Такие действия ведут к ограничению количества потенциальных участников аукциона и, соответственно, способствуют ограничению конкуренции, считают ломозаготовители.

Во всех семи аукционах, прошедших в 2018 году, победил «Транслом» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. «Транслом» реализует лом Минобороны и РЖД. Источники РБК и «Коммерсанта» связывают компанию с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов.

ФАС провела анализ и установила, что на аукционы выставлялось имущество, находившееся как минимум в 24 субъектах России. Начальная цена продажи на самом маленьком аукционе была 189 млн руб., а в общей сложности на семи аукционах имущество выставлялось по цене не менее 2 млрд руб. Конкурентная борьба была выявлена лишь на одном из конкурсов, в результате итоговая сумма оказалась почти вдвое выше изначальной — 377 млн руб., которые заплатил «Транслом», следует из материалов ФАС. На остальных торгах эта компания побеждала без особых потерь, согласившись выплатить начальную цену.

К ограничению конкуренции привели как необоснованный рост размера задатка из-за объединения имущества из разных субъектов, так и условия договоров, считает комиссия ФАС. По их условиям покупатель должен вывезти имущество в полном объеме в течение 30 дней (плюс день на каждые 30 т, превышающие 1 тыс. т). По мнению комиссии, с учетом того что имущество разбросано более чем по 24 субъектам России, установленный срок вывоза может затруднить исполнение договора, а укрупнение лотов исключает возможность участия в аукционах представителей малого и среднего бизнеса, не обладающих значительными финансовыми ресурсами. При этом география деятельности «Транслома» охватывает 12 субъектов, поэтому необоснованное укрупнение лотов на торгах создавало преимущество конкретному участнику рынка, владеющему наибольшим среди ломозаготовителей количеством площадок по переработке, указано в документе.

Кроме того, комиссия ФАС обратила внимание на наличие в некоторых аукционных лотах Минобороны драгоценных металлов — золота, серебра и платины. Участники таких аукционов обязаны иметь свидетельство Пробирного надзора, независимо от количества драгоценных металлов в лотах и экономической целесообразности их приобретения. Например, в «смешанном ломе черных и цветных металлов» от десантного корабля «Митрофан Москаленко» обнаружились «неизвлекаемое серебро» и платина. Таким образом, укрупнение лотов приводит также к установлению дополнительных повышенных требований к участникам торгов, отмечает комиссия.

ФАС уже проверяет сделку по покупке «Трансломом» металлоломной компании «ТМК Чермет», которая снабжает сырьем Трубную металлургическую компанию Дмитрия Пумпянского. Если сделка состоится, то компания Золотарева будет поставлять на рынок более 4 млн т лома (сейчас она заготавливает около 3 млн т в год), заняв около 20% рынка.

Какой ущерб мог быть нанесен Министерству обороны

Депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Луговой сказал РБК, что еще в мае направлял запрос в Минобороны с требованием представить материалы аукционов по реализации лома черных и цветных металлов, проведенных в 2017–2019 годах. На это ведомство ответило, что в течение последних пяти лет реализовало 725 тыс. т лома на сумму 6,3 млрд руб., из которых «Транслому» досталась лишь половина сырья. Победителями аукционов Минобороны также назвало компании «Дельтамет», «Интэк Групп», «Технолит» и «Стратум».

Луговой также просил Минобороны разъяснить экономическое основание разницы между ценой продажи лома «Транслому» (8 тыс. руб.) и его ценой на рынке (17 тыс. руб.). Поскольку ответ Минобороны не устроил депутата, он планирует добиваться от ведомства дальнейших разъяснений, сказал он РБК.

Источник в одном из ломозаготовителей, участвовавших в аукционах Минобороны, оценил финансовые потери министерства от подобных торгов в 12,6 млрд руб., исходя из того что в течение 2018–2019 годов оно продало металлолома «Транслому» на общую сумму 2,8 млрд руб. Объем реализации, по данным источника РБК, только за эти полтора года составил около 400 тыс. т лома черных металлов и 100 тыс. т лома цветных металлов. Разница между ценами, по которым «Транслом» покупает лом у Минобороны, и ценой его последующей перепродажи составляет для лома черных металлов в среднем 9 тыс. руб. за тонну, для лома цветных металлов — 90 тыс. руб. за тонну, утверждает собеседник РБК.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Минобороны, Федеральная антимонопольная служба
Материалы по теме
ФАС проверит сделку Пумпянского на «металлоломную» монополию
Бизнес
Близкая к Ротенбергам компания купит поставщика металлолома у Пумпянского
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter