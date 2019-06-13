ФАС проверит сделку Пумпянского на «металлоломную» монополию

«ТрансЛом», который ранее принадлежал РЖД, с октября 2016 года подконтролен компании «Кронос» Алексея Золотарева (он же в феврале 2019 года учредил «Гермес»), бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. «ТрансЛом» реализует лом РЖД и Минобороны, а после покупки «ТМК-Чермета» в общей сложности будет поставлять на рынок более 4 млн т лома (сейчас компания заготавливает около 3 млн т в год). Российская металлургия потребляет ежегодно не более 28,5 млн т лома при заготовке сырья не менее 35 млн т, на экспорт отправляются только невостребованные излишки внутреннего рынка. «У «ТрансЛома» есть план занять более 20% рынка, став генеральным поставщиком северского, волжского и таганрогского заводов Трубной металлургической компании (ТМК). Это большой кусок, но пока не понятно, как это повлияет на рынок», — говорил РБК владелец ломосборочной компании «Экосистема» Андрей Чугункин.
Источники РБК и «Коммерсанта» говорили, что «ТрансЛом» входит в периметр бизнес-интересов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Последний в 2004–2005 годах был вице-президентом и главой департамента управления имуществом РЖД, где занимался, в частности, металлоломом. Ему принадлежит 50% компании НСК, специализирующейся на производстве драгоценных и цветных металлов и обработке лома всех видов. Аркадий Ротенберг владеет «Трубным металлопрокатом», указывала газета «Коммерсантъ». Но представитель Ротенбергов и гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов отрицали, что компания имеет отношение к этим бизнесменам.
Лом выведут на биржу
Министерство промышленности и торговли подготовило предложения по квотированию экспорта лома, а также по организации торгов им через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Эти предложения обсудили в понедельник, 10 июня, на совещании у Козака. Согласно протоколу совещания (у РБК есть копия), профильные ведомства до 25 июня должны внести в правительство проект постановления о введении квотирования экспорта лома за пределы России в государства, не входящие в Евразийский экономический союз. Квоты вводятся на полгода, с 1 июля до 31 декабря 2019 года, и будут пропорциональны объему лома, экспортированного в 2016–2018 годах, говорится в документе. Причем для регионов (например, для Южного и Дальневосточного федеральных округов), где наблюдается дефицит этого сырья, установят понижающие коэффициенты.
Кроме того, до 1 сентября 2019 года Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и ФАС должны внести в правительство проекты изменений постановлений для организации биржевых торгов ломом уже с 1 января 2020 года. На сделки «по отчуждению лома» также будет распространено постановление правительства, предписывающее предоставление информации ФАС в целях «недопущения антиконкурентного формирования цен на лом и продукцию его переработки (передела) на различных стадиях», — указано в протоколе.
«Правительство нацелено на наведение порядка на рынке лома черных и цветных металлов с точки зрения повышения прозрачности оборота лома для обеспечения потребностей отечественной металлургической промышленности», — заявил РБК представитель Козака Илья Джус. По его словам, временное квотирование экспорта по историческому принципу сроком на полгода с распределением по субъектам России и введением поправочных коэффициентов позволит обеспечить в первую очередь потребности растущего внутреннего потребления лома предприятиями металлургии. «Квотирование будет действовать до разработки и введения механизма биржевых торгов для внешнеторговых сделок с ломом. Эти системные меры позволят установить прозрачные принципы ценообразования на рынке лома в интересах как ломозаготовителей, так и потребителей этой продукции», — заключил он.
По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, предпринятые правительством меры выглядят как запоздалая реакция на ситуацию с ростом цен на рынке лома в феврале—марте 2019 года. Но сегодня цены снизились до привычного уровня — 14–15 тыс. руб. за тонну, поэтому на рынке уже нет серьезного дефицита. Скорее это попытка наконец вывести из тени ломозаготовительную отрасль, в которой традиционно использовались серые схемы, отмечает эксперт: теоретически биржа, конечно, должна этому способствовать. Но пока что практика торговли сырьем на российских биржах не сильно развита — объемы там слишком мелкие, заключил Худалов.