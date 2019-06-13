ФАС проверит сделку Пумпянского на «металлоломную» монополию

ФАС проверит сделку по продаже металлоломной компании Дмитрия Пумпянского на предмет создания монополии. Чтобы не допустить роста цен на лом, правительство введет квоты на его экспорт, а с 2020 года запустит торги на бирже

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Проверка на монополию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет сделку по покупке компанией «Гермес» металлоломной компании «ТМК Чермет», которая снабжает сырьем Трубную металлургическую компанию (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Об этом сообщил источник РБК, близкий к сделке, информацию подтвердил представитель регулятора.

Проверка началась после того, как депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Маринин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку (курирует промышленность) запрос, в котором говорится, что такая сделка может привести к монополизации рынка поставок лома и росту цен на это сырье. По словам депутата, дополнительные расходы нефтяные компании как потребители труб переложат на покупателей топлива на АЗС: лом используется в качестве основного сырья для производства обсадных, насосно-компрессорных и нефтепроводных труб.

Козак поручил ФАС провести проверку и доложить о результатах в правительство до 6 июня, рассказывают собеседники РБК. «В связи с обращением депутата Госдумы по поручению Козака ФАС проводит оценку деятельности отдельных участников рынка лома на предмет возможной монополизации этого стратегического для отечественной промышленности рынка», — сказал РБК представитель вице-премьера Илья Джус.

Начальник управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова сообщила РБК, что ходатайство «Гермеса» о покупке долей в уставном капитале компаний, входящих в «ТМК-Чермет», находится в антимонопольном ведомстве на рассмотрении. «Не так давно ФАС России также были инициированы соответствующие запросы для получения информации от компаний [участников сделки]. Вся полученная информация будет учтена при принятии решения по сделке», — добавила она. С депутатом Сергеем Марининым связаться не удалось. РБК направил запрос в компанию «ТрансЛом», аффилированную с «Гермесом».