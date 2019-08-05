МЧС назвало основную причину пожаров в Сибири

Большая часть очагов природных пожаров в Сибири расположена возле дорог, установили в МЧС. Это позволяет сделать вывод, что в причиной возгораний становились не только сухие грозы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В МЧС проанализировали расположение очагов природных пожаров в Сибири и пришли к выводу, что в их возникновении может быть виновен человек. Об этом ТАСС сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», — заявил представитель ведомства.

Замглавы центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин также отмечал, что местные власти не принимали своевременные меры для ликвидации очагов возгорания, несмотря на своевременные прогнозв МЧС, Рослесхоза и Рогидромета. «Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях», — объяснял он.

В начале августа Следственный комитет возбудил первое уголовное дело из-за пожаров — в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По версии следствия, должностные лица не предприняли необходимых действий для тушения возникших еще в марте пожаров.