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Новые законы в России ,  
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В Госдуму внесли закон о конфискации имущества за незаконную миграцию

Сюжет
Новые законы в России
Конфискацию имущества по законопроекту будут проводить, только если организация незаконной миграции совершалась из корыстных побуждений. Ранее правительство поддержало соответствующую инициативу
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Группа депутатов (среди них Петр Толстой) и сенатор Маргарита Павлова внесли в Госдуму законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Предполагаемые изменения затрагивают ст. 104.1 УК (конфискация имущества). Конфисковать имущество будут лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе написано, что «незаконная миграция оказывает разноплановое дестабилизирующее влияние на общественные отношения», также «служит средой для развития высокодоходного преступного бизнеса, нередко связанного с организованной и транснациональной преступностью».

Правительство поддержало конфискацию имущества за незаконную миграцию
Общество
Фото:Игорь Генералов / ТАСС

В записке со ссылкой на данные МВД говорится о существенном росте случаев организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК). Так, в 2023 году число зарегистрированных преступлений по этой статье выросло на 79,6%, до 1,941 тыс. За январь—март 2024 года число таких преступлений увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 75,5%, до 580.

В июне правительство поддержало инициативу о конфискации имущества, которое было получено за организацию незаконной миграции. В том же месяце Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении нового режима высылки для мигрантов-нарушителей и понятия «реестра контролируемых лиц». Один вносит изменения в несколько федеральных законов о миграции, другой — в КоАП. В целом они предусматривают расширение полномочий полиции в миграционной сфере.

В МВД тогда же отчитались, что с начала 2024 года из России выслали более 30 тыс. иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские также закрыли въезд 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад.

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Теги
Георгий Смирнов
незаконная миграция Госдума конфискация имущества
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