МВД: из России с начала года выслали более 30 тыс. иностранцев

Из России с начала 2024 года выслали более 30 тыс. иностранцев

Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, отметила представитель МВД Ирина Волк. 100 тыс. иностранцев запрещен въезд в Россию — на 55% больше, чем год назад

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Из России с начала года выслали более 30 тыс. иностранных граждан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад», — написала она.

В 2023 году страну пришлось покинуть почти 110 тыс. иностранцев — почти вдвое больше, чем годом ранее. В прошлом году на иностранных граждан было составлено более 2,3 млн протоколов, а за первый квартал этого года — уже около 700 тыс., отметила Волк.

По ее словам, за 2023 год по сравнению с предыдущим годом иностранными гражданами совершено на 3% меньше преступлений, а за пять месяцев этого года — на 5%. «Более чем на 21% сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений», — добавила представитель МВД.

Волк также сообщила о завершении первого этапа операции «Нелегал — 2024». За неделю проведения операции полицейские предотвратили более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции. Из страны были выдворены и депортированы около 9 тыс. иностранцев, свыше 11 тыс. запрещен въезд в страну. К административной ответственности привлекли более 6 тыс. недобросовестных работодателей, возбуждено порядка 2 тыс. уголовных дел за организацию незаконной миграции и фиктивный миграционный учет, отчиталась представитель ведомства.

Накануне Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих контроль в сфере миграции и расширяющие полномочия полиции. В частности, они вводят новый правовой режим высылки мигрантов, который коснется тех, у кого нет законных оснований для нахождения в стране, и тех, кто совершил правонарушения.

Планируется также создать «реестр контролируемых лиц», в котором будут содержаться сведения о мигрантах-нарушителях. Попавшим в реестр будет запрещено покупать недвижимость и транспортные средства, управлять машинами, брать кредиты, свободно перемещаться по территории России, вступать в брак, оформлять новые счета в банках, тратить со счетов более 30 тыс. руб. в месяц.

Их также обяжут информировать полицию о своем местонахождении, в том числе отправлять фото с отметкой о геолокации. Кроме того, они должны будут сообщать о дате, месте и маршруте самостоятельного выезда из России. При неоднократном нарушении этих требований им грозит депортация.

Кроме того, срок временного пребывания иностранцев в России сократят до 90 дней в течение года (сейчас 90 дней в течение полугода).