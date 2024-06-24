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Новые законы в России ,  
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Правительство поддержало конфискацию имущества за незаконную миграцию

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Игорь Генералов / ТАСС
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Российское правительство поддержало предложение о конфискации имущества организаторов незаконной миграции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

С предложением выступил депутат Госдумы Петр Толстой.

«Предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции», — говорится в сообщении.

Наказание предлагают ввести как для тех, кто самостоятельно участвовал в незаконной легализации иностранцев, так и для тех, кто действовал в составе группы или с использованием служебного положения.

Автор инициативы указывает на рост числа преступлений по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса — организация незаконного въезда иностранцев в Россию. В 2023 году по этой статье зафиксировали почти 2 тыс. преступлений, за январь—март 2024 года зарегистрировано уже 580 нарушений по статье.

Конфисковать имущество будут лишь при условии совершения преступления из корыстных побуждений, отмечается в пояснительной записке.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В июне Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении режима высылки мигрантов. Меры устанавливают новый режим высылки для мигрантов-нарушителей, а также вводят понятие «реестр контролируемых лиц». В целом законопроекты предусматривают расширение полномочий полиции в миграционной сфере.

Позднее в МВД отчитались о высылке из России более 30 тыс. иностранных граждан с начала года. Показатель превысил прошлогодний в два раза. Кроме того, полицейские закрыли въезд в страну для 100 тыс. иностранцев.

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Теги
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