Кончаловский и Михалков сочли ненужным российский оскаровский комитет

Комитет остановил свою работу и не выдвигает российские фильмы на премию «Оскар» с 2022 года. Кончаловский и Михалков считают, что смысла в дальнейшем его существовании уже нет

Андрей Кончаловский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российский оскаровский комитет, вероятно, будет ликвидирован, заявил режиссер Андрей Кончаловский ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. О «бессмысленности» существования этой структуры также заявил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

«Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие. Вы знаете, я много раз разводился. Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с «Оскаром», — сказал Кончаловский.

Режиссер отметил, что «Оскар» был ценной наградой около 30 лет назад. «Когда я жил в Америке (Кончаловский работал там в 1980-х. — РБК), это было очень важно. «Оскар» открывал перспективы для будущих работ, это чисто рыночная вещь, не художественная. Это вопрос чисто социальной конъюнктуры», — сказал он. Кончаловский добавил, что премия не всегда присуждалась картинам высокого уровня и что многие великие кинематографисты не являются ее обладателями.

У Кончаловского как режиссера нет фильмов, получивших «Оскар» или номинированных на него. Он был продюсером картины «Последнее воскресение» о жизни Льва Толстого, в котором сыграли Кристофер Пламмер, Хелен Миррен и Джеймс Макэвой и который был номинирован на «Оскар» в категориях «лучшая женская роль» и «лучшая мужская роль второго плана». У Кончаловского есть несколько наград Венецианского кинофестиваля (например, специальный приз жюри за фильм 2020 года «Дорогие товарищи»).

Режиссер Никита Михалков, брат Андрея Кончаловского, заявил, что существование Российского оскаровского комитета бессмысленно. «Убежден, что существование Российского оскаровского комитета абсолютно бессмысленно. И не только в связи с вопиющей ангажированностью решений Американской киноакадемии, но еще и потому, что, мягко говоря, довольно странно выглядит участие России в конкурсе страны, поставляющей оружие, убивающее российских граждан, и объявляющей нам санкции в доселе невиданных количествах», — сказал он ТАСС.

Михалков в 1995 году получил «Оскар» (1995) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Утомленные солнцем». В 1993 году номинантом на эту премию стал его фильм «Урга — территория любви». Михалков регулярно критиковал политику вручения премии, а в 2022 году предложил создать альтернативную Евразийскую киноакадемию.

Российский оскаровский комитет ежегодно выдвигал отечественные фильмы на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Российские и советские киноленты боролись за премию с 1968 года (премию вручают с 1929 года). Первым художественным фильмом из России, получившим награду американской киноакадемии, стала картина «Война и мир» Сергея Бондарчука (1969 год). Единственная кинолента, снятая в современной России и получившая премию, — это «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1995 год).

С 2022 года комитет не выдвигает фильмы на «Оскар». До этого процедуру выдвижения комитет пропустил лишь в 1993 году, так как не было отобрано ни одной картины. В прошлом году стало известно, что комитет остановил свою работу. Как пояснил его член, продюсер Федор Попов, это произошло потому, что его «ряды сильно поредели». В 2022-м из состава комитета вышли его председатель, режиссер Павел Чухрай (его картина «Вор» в 1998 году была номинантом на «Оскар») — в знак протеста против решения Национальной киноакадемии не выдвигать на американскую премию фильм от России; а также режиссеры Алексей Учитель, Андрей Звягинцев, Николай Досталь, Вера Сторожева, Сергей Бодров-старший и др.