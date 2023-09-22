Оскаровский комитет в России остановил работу из-за «поредевших рядов»
Российский оскаровский комитет приостановил работу из-за выхода многих его членов. Об этом ТАСС сообщил член комитета, продюсер Федор Попов.
«Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — пояснил Попов.
По его мнению, выдвигать российские фильмы на премию киноакадемии в США в нынешних условиях неуместно, поскольку «Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам».
Два источника агентства, входившие в комиссию, подтвердили, что в этом году Россия снова не направит фильм на «Оскар».
Прежде комитет ежегодно выдвигал отечественные фильмы на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В сентябре 2022-го Национальная киноакадемия сообщила, что комитет отказался выдвигать фильм, не уточнив причин такого решения.
Вслед за этим глава комитета, режиссер Павел Чухрай в знак протеста покинул его состав. Он назвал неправомерным решение Национальной академии кинематографических искусств и науки, указав, что оно было принято «в одностороннем порядке» и в обход председателя комитета, которым являлся Чухрай. Комитет также покинули режиссеры Алексей Учитель, Сергей Бодров-старший, Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Сергей Сельянов и Владимир Котт.
Учитель этим летом предлагал возобновить номинирование российских фильмов на «Оскар», отметив, что сотрудничество в киносфере помогает налаживать отношения и понимать друг другу, а у России есть достойные картины.
В прошлом августе комитет покинул режиссер, председатель союза кинематографистов России Никита Михалков. Он заявил тогда, что комитет «абсолютно не нужен». «Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять Российскую Федерации в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — рассказывал Михалков.
Его брат, режиссер Андрей Кончаловский отмечал, что политическая ситуация не должна влиять на комитет и фильм от России нужно выдвинуть. Его позицию поддержал Учитель.
Российские киноленты ежегодно выдвигались на «Оскар» с 1968 года, до начала военной операции на Украине пропуск произошел всего раз — в 1993 году.
За это время премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получили «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), советско-японская картина на русском языке «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1975). «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Михалкова (1994). Еще 12 раз фильмы от СССР и позднее от России входили в список номинантов на премию.
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