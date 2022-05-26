Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию как аналог «Оскара»

Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию по аналогии с «Оскаром»

На фоне «мощнейшей североатлантической атаки на культурную цивилизацию» Евразийская киноакадемия, сделанная по американскому образцу, спасет истинную культуру, надеется режиссер и артист

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию в качестве аналога «Оскару». Эту инициативу он высказал на первом Евразийском экономическом форуме.

«Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность. Премия должна быть дорогой, за нее должны биться», — отметил он.

По словам Михалкова, каждый год в конкурсе сможет участвовать один фильм, который не произведен на территории евразийского пространства, но который будет соответствовать принципам киноакадемии.

Режиссер высказал мнение, что сейчас ведется «мощнейшая североатлантическая атака на культурную цивилизацию», а цивилизация, защищающая культурные ценности, одна — евразийская. Евразийская киноакадемия, считает Михалков, станет механизмом «политической самозащиты сущности евразийства» и защиты культурных и нравственных традиций, объединяющих страны Евразии.

Американская Академия кинематографических искусств и наук была создана в Лос-Анджелесе в 1927 году по инициативе главы киностудии Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера.

Сейчас премию «Оскар» академия вручает по 23 номинациям, в том числе «Лучшая мужская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший анимационный полнометражный фильм», «Лучшая режиссерская работа» и другие, в том числе за лучший иностранный фильм.

Читайте на РБК Pro Pro Почему мы видим сны: 5 теорий Почему мы видим сны: 5 теорий Статьи Pro От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор Прогнозы Pro Почему топ-менеджеры из фармы активизировались на сайтах поиска работы Почему топ-менеджеры из фармы активизировались на сайтах поиска работы Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи Pro Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Инструкции Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Статьи

Никита Михалков в 1995 году стал лауреатом премии «Оскар» — его драма «Утомленные солнцем» была признана лучшим фильмом на иностранном языке.

В этом году организаторы Каннского кинофестиваля, который проходит с 17 по 28 мая, решили не принимать российскую официальную делегацию в связи с ситуацией на Украине.