Администратора «Финансового караульного» отпустили под домашний арест

Инну Чурилову, обвиняемую по делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у менеджера Промсвязьбанка, отпустили под домашний арест. Источник РБК сообщил, что девушка пошла на сделку со следствием.

В среду, 2 ноября, Кузьминский городской суд Москвы отправил под домашний арест фигурантку дела о вымогательстве 1,2 млн. руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова Инну Чурилову, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, девушка имеет отношение к каналу «Финансовый караульный». Источник, знакомый с ходом расследования сообщил, что Чурилова пошла на сделку со следствием.

Обвиняемые требовали 1,2 млн руб. у топ-менеджера банка за неупоминание в канале негативной информации об Ушакове. «В нашем деле говорится только о том, что они ставили «блок» на неупоминание судимости Ушакова, никакого другого компромата они не распространяли», — сообщила РБК адвокат Елена Федулова, представляющая интересы еще одной фигурантки дела Ольги Архаровой. Адвокат отметила, что защита пытается доказать, что в этих «блоках» о неупоминании нет никакого состава преступления.

Администраторы телеграм-каналов Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова («Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия») были арестованы в августе этого года.

По версии следствия, Баязитова выполняла функции главного редактора и корреспондента, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу.

Старший вице-президент ПСБ Ушаков в 2006 году получил судимость за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК). Его приговорили к четырем с половиной годам и штрафу 550 тыс. руб. Но уже в мае 2009 года Прикубанский райсуд Краснодара погасил судимость банкира.