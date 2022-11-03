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Администраторов «Адских бабок» оставили в СИЗО

Суд в Москве продлил арест администраторам канала «Адские бабки» Баязитовой и Архаровой
Александра Баязитова
Александра Баязитова (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Кузьминский районный суд Москвы оставил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову в СИЗО еще на два месяца, продлив срок ареста до 7 января. Аналогичное решение суд принял и в отношении медиатехнолога Ольги Архаровой, которая также проходит по делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка (ПСБ) Александра Ушакова, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда Москвы.

Днем ранее фигурантку этого дела Инну Чурилову, которая, по версии следствия, имеет отношение к телеграм-каналу «Финансовый караульный», перевели под домашний арест. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что она пошла на сделку со следствием.

Архарову, Баязитову и Чурилову (администраторы телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка» и «Е-магия») арестовали в августе. По версии следствия, Баязитова выполняла функции главного редактора, а Чурилова и Архарова искали клиентов, готовых размещать на каналах рекламу или антирекламу.

Как считает следствие, Ушаков обратился к ним с просьбой удалить негативные публикации о нем. Подозреваемые якобы получили от помощницы топ-менеджера банка 70 тыс. руб. за снятие двух уже написанных постов и договорились об установке месячного блока на последующие негативные публикации о банкире за 350 тыс. руб. За квартальный блок они хотели получить 1,2 млн руб. Ушаков обратился в полицию с заявлением о вымогательстве. Девушкам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как писал телеграм-канал Mash, Баязитова просила назначить ей домашний арест, чтобы помогать матери, которую недавно выписали из больницы. Кроме того, она страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой. Изменить меру пресечения журналистке из-за проблем со здоровьем также предлагал депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

Теги
арест СИЗО вымогательство телеграм новости
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