Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

77-метровое судно La Datcha — первая в мире частная яхта-ледокол. Она способна преодолевать лед толщиной 30–40 см и может находиться в открытом море до 70 дней. Аренда судна обойдется в €740 тыс. в неделю плюс 30% депозита

Яхта-ледокол (Фото: La Datcha)

В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Об этом сообщает профильное издание Yacht Harbour.

Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.

Яхта ледового класса SeaExplorer способна проводить в открытом море до 40 дней без возвращения в порт за счет улучшенных топливных баков и системе сбора мусора, отмечает издание. На ней есть батискаф, две площадки для вертолетов и снегоходы.

Судно предназначено для путешествий в отдаленные уголки мира — от полюсов до тропических островов, говорится на сайте Damen Yachting. Оно рассчитано на 24 членов экипажа и 12 пассажиров. На яхте есть два джакузи, сауна, массажный кабинет и тренажерный зал. В каждой из шести кают есть гардеробная, туалет и душ, либо ванна.