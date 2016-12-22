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Тиньков рассказал Forbes о жизни миллиардера-раздолбая
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Тиньков рассказал Forbes о жизни миллиардера-раздолбая
Бизнес, 11 июл, 17:56
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Тиньков рассказал Forbes о жизни миллиардера-раздолбая
Основатель Тинькофф Банка признался, что хочет построить собственный ледокол и назвал одну из ключевых проблем России
Олег Тиньков (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Нет смысла разменивать свою единственную жизнь на «дурацкие церемонии», жить надо быстро и весело, рассказал в интервью Forbes основатель и основной владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков.

«Можно и с юмором деньги зарабатывать, необязательно с миллиардом быть серьезным. Считаю, можно быть миллиардером-раздолбаем», — сказал Тиньков.

По словам Тинькова, состояние которого Forbes оценивает в $2,3 млрд, через полгода он планирует отправиться на покорение Южного полюса, а для покорения Севера хочет построить собственный ледокол.

«Xочу построить первый в мире частный ледокол. У яхт, которые называются «эксплорерами», на самом деле нет ледового класса. В этом году ввели запрет яхтам плавать выше 80-й широты. А я хочу построить ледокол, чтобы ходить на Северный полюс, в Антарктику, Арктику, пройти Северный морской путь — на Камчатку, Чукотку, Курилы», — рассказал Тиньков.

​Планы развития своего проекта La Datcha Тиньков связывает не только с Мексикой, где строительство «фазенды» на берегу Тихого океана уже началось, но и с «экзотическими» регионами России — Камчаткой, Горным Алтаем и Прибайкальем. Еще один дом — рыбацкий лодж — уже построен Тиньковым в дельте Волги неподалеку от Астрахани.

«Я строю свои дома там, куда хочу приезжать. На Камчатке бываю дважды в год. Я только что побывал в Норвегии, на Шпицбергене, в Гренландии и Исландии, и я тебе скажу: объективно наша Камчатка красивее. Еду изучать Алтай. Был два раза на Байкале, но там нет инфраструктуры. Я уже представляю себе какое-нибудь классное место на Алтае, плавучий док под Белухой. Но, блин, электричество, вода, персонал — это все так сложно у нас», — рассказывает Тиньков.

Дефицит подготовленных кадров в сфере сервиса Тиньков вообще считает одной из ключевых проблем России. По словам миллиардера, улучшение сервиса задерживает и неумение россиян оставлять чаевые.

«В Москве, в Питере чаевые дают. В Москве дают даже большие чаевые — сервис хороший. В Питере чаевые меньше — сервис хуже. В других городах еще хуже, а на Камчатке вообще не дают. Вот курица и яйцо: чаевые не дают, потому что плохо обслуживают, а плохо обслуживают, потому что чаевых не ждут», — объяснил Тиньков.

​О философских же вопросах Тиньков, по его собственным словам, думает редко. «Можно в дебри уйти: зачем мы рождены, для чего предназначены. Не думаю, что это нужно сейчас обсуждать», — считает он.

Олегу Тинькову 50 лет, в мировом рейтинге миллиардеров Forbes он с состоянием $2,2 млрд занимает 1103-е место, в российском — 43-е место. В январе 2018 года Тиньков наряду с остальными российскими миллиардерами был включен в подготовленный Минфином США «кремлевский доклад». Первым «именным» бизнесом Тинькова стало пивоварение: в 1998 году он основал пивоваренную компанию «Тинькофф», а затем и сеть пивных ресторанов в разных городах России. В 2005 году пивоваренная компания была продана InBev, а в 2008–2009 годах Тиньков продал и сеть ресторанов. К тому времени бизнесмен уже был владельцем собственного банка, созданного в 2006 году на основе московского Химмашбанка. Проведенное в 2013 году IPO стало одним из крупнейших размещений в России, а сам Тиньков благодаря ему удвоил свое состояние и вошел в рейтинг миллиардеров Forbes.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Олег Тиньков
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