Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян

Богатейшие бизнесмены России тратят деньги на покупки частных виноделен, устричных ферм, островов и коллекцию яиц Фаберже

Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.

В этот список журнал включил, например, замок XVII века Aberuchill Castle на севере Шотландии, которым ранее владели представители одного из старейших кланов Шотландии — Кемпбеллы. Это имение приобрел миллиардер Владимир Лисин (состояние $21,3 млрд, по версии Forbes) в 2005 году. Цена замка — около $12 млн. Как отмечает издание, Лисин — страстный охотник и купил его ради обширных охотничьих угодий.

Глава «Реновы» Виктор Вексельберг приобрел крупнейшую в мире коллекцию ювелирных работ Фаберже из 200 предметов у наследников Малькольма Форбса, основателя журнала Forbes. Сумма сделки неизвестна. Эксперты Sotheby’s оценивали стоимость коллекции в $100–200 млн. Посмотреть на нее можно в открытом миллиардером частном музее в Санкт-Петербурге.

А, например, владелец холдинга Finstar Олег Бойко потратил несколько миллионов долларов на съемки сиквела «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», став самым крупным частным инвестором фильма. Фильм с участием Брюса Уиллиса, Микки Рурка, Евы Грин и Джессики Альбы вышел в 2014 году и собрал в прокате $39,4 млн при бюджете в $65 млн.