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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Общество ,  
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Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян
Богатейшие бизнесмены России тратят деньги на покупки частных виноделен, устричных ферм, островов и коллекцию яиц Фаберже
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.

В этот список журнал включил, например, замок XVII века Aberuchill Castle на севере Шотландии, которым ранее владели представители одного из старейших кланов Шотландии — Кемпбеллы. Это имение приобрел миллиардер Владимир Лисин (состояние $21,3 млрд, по версии Forbes) в 2005 году. Цена замка — около $12 млн. Как отмечает издание, Лисин — страстный охотник и купил его ради обширных охотничьих угодий.

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Глава «Реновы» Виктор Вексельберг приобрел крупнейшую в мире коллекцию ювелирных работ Фаберже из 200 предметов у наследников Малькольма Форбса, основателя журнала Forbes. Сумма сделки неизвестна. Эксперты Sotheby’s оценивали стоимость коллекции в $100–200 млн. Посмотреть на нее можно в открытом миллиардером частном музее в Санкт-Петербурге.

А, например, владелец холдинга Finstar Олег Бойко потратил несколько миллионов долларов на съемки сиквела «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», став самым крупным частным инвестором фильма. Фильм с участием Брюса Уиллиса, Микки Рурка, Евы Грин и Джессики Альбы вышел в 2014 году и собрал в прокате $39,4 млн при бюджете в $65 млн.

Роман Абрамович купил сразу четыре исторических особняка в Нью-Йорке в 2017 году, заплатив за них $100 млн. Дома под номерами 9, 11 и 13 на 75 West Street на Манхэттене, которые соприкасаются стенами, он затем объединил в один (так называемый франкен-дом).

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев​ подарил своей дочери Екатерине два острова в Ионическом море у западного побережья Греции. Острова Скорпиос и Спарти ранее принадлежали Афине Онассис — внучке известного предпринимателя Аристотеля Онассиса. Рыболовлев заплатил ей $100 млн.

Геннадий Тимченко, совладелец Volga Group, приобрел 47 га виноградников и винодельню. «Усадьба Дивноморское», где производят только вина премиальных сортов, расположена в одноименном поселке под Геленджиком, на берегу Черного моря. Стоимость объекта, по оценке Forbes, — 120–170 млн руб. Этим объектом Тимченко владеет вместе с партнером Владимиром Колбиным.

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Также под Геленджиком находятся устричные угодья и виноградники совладельца аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко. В 2017 году он приобрел устрично-мидиевую ферму «Южная цитадель» у мыса Идокопас. Его акваферме принадлежат права пользования на четыре участка акватории Черного моря общей площадью порядка 1000 га.

Юрий Шефлер, который владеет производителем водки S.P.I. Group, вложился в винный бизнес. В 2015 году за €15 млн он купил винокурню Señorío de Arínzan на северо-западе Испании. Ему также принадлежит доля в старейшем итальянском винном доме Tenute di Toscana. За 25,8% компании он заплатил около €34 млн.

Совладелец Тинькофф Банка Олег Тиньков потратил более €100 млн на постройку яхты ледового класса SeaExplorer-77. Яхты такого класса способны преодолевать большую волну и лед толщиной 30–40 см. Предприниматель намерен использовать ее для экспедиций в труднодоступные и экзотические места​. Яхта будет презентована на шоу в Монако в 2020 году.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Инвестиции, предметы роскоши, богатейшие бизнесмены
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