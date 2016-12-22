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Общество , 19:30
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В Москве суд арестовал обвиняемого в госизмене военного эксперта
В Москве Лефортовский районный суд арестовал Владимира Неелова по обвинению в госизмене. Он является экспертом Центра стратегической конъюнктуры по частным военным компаниям
Фото: Владимир Неелов / Facebook

В Москве суд вынес решение об аресте Неелова В.М. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Это следует из карточки суда.

Решение было вынесено 26 октября. Как уточняет источник ТАСС, речь идет о российском военном эксперте Владимире Неелове, эксперте Центра стратегической конъюнктуры. О том, что речь идет именно о нем, сообщает также «Интерфакс».

На странице эксперта на сайте центра указано, что он специализируется на изучении частных военных компаний и военной теории. В частности, ему принадлежат работы «Частные военные компании в России: опыт и перспективы использования», «Граждане Грузии и грузинские вооруженные формирования в войне на Донбассе», «Уроки Ирака — тактика, стратегия и техника в иракских войнах США».

Как уточнил РБК знакомый Неелова, он является выпускником магистерской программы СПбГУ «Стратегические исследования». На сайте исследовательской организации ПИР-Центр указано, что Неелов принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации «Росатома».

Общество
Грант стал госизменой: как ученого обвинили в передаче секретов Бельгии

В июле 74-летний сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш является головным научно-исследовательским институтом «Роскосмоса») Виктор Кудрявцев был обвинен в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО. Как стало известно позднее, по версии ФСБ, Кудрявцев передавал информацию бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Ранее ЦНИИмаш участвовал в совместных исследовательских проектах с этой структурой. Руководителем этих исследований со стороны ЦНИИмаша был Виктор Кудрявцев.

До этого, в конце января 2017 года, по делу о госизмене были задержаны четыре человека, включая заместителя главы ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и старшего оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрия Докучаева. Вместе с ними обвинения были предъявлены сотруднику «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: госизмена
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