В Москве суд арестовал обвиняемого в госизмене военного эксперта

В Москве суд арестовал обвиняемого в госизмене военного эксперта

В Москве Лефортовский районный суд арестовал Владимира Неелова по обвинению в госизмене. Он является экспертом Центра стратегической конъюнктуры по частным военным компаниям

Фото: Владимир Неелов / Facebook

В Москве суд вынес решение об аресте Неелова В.М. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Это следует из карточки суда.

Решение было вынесено 26 октября. Как уточняет источник ТАСС, речь идет о российском военном эксперте Владимире Неелове, эксперте Центра стратегической конъюнктуры. О том, что речь идет именно о нем, сообщает также «Интерфакс».

На странице эксперта на сайте центра указано, что он специализируется на изучении частных военных компаний и военной теории. В частности, ему принадлежат работы «Частные военные компании в России: опыт и перспективы использования», «Граждане Грузии и грузинские вооруженные формирования в войне на Донбассе», «Уроки Ирака — тактика, стратегия и техника в иракских войнах США».

Как уточнил РБК знакомый Неелова, он является выпускником магистерской программы СПбГУ «Стратегические исследования». На сайте исследовательской организации ПИР-Центр указано, что Неелов принимал участие в курсе по ядерному нераспространению и разоружению Центрального института повышения квалификации «Росатома».