Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Архивное видео, на котором, предположительно, запечатлен Бэнкси, обнаружил журналист телеканала ITV. Эта запись может быть единственным телевизионным интервью со скрывающимся художником

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что материал был отснят накануне выставки Бэнкси Turf War, которая прошла летом 2003 года. На видео запечатлен молодой человек в кепке, лицо которого частично закрыто футболкой. Далее на кадрах показано, как он рисует ребенка, играющего в кубики, из которых складывается фраза Kill more, а также черное насекомое. Как отмечает телеканал, эти работы были признаны Бэнкси.

«Я замаскирован, потому что ты не можешь быть художником граффити, а потом выходить на публику. Эти две вещи не сочетаются», — говорит молодой человек на видео.

Журналист нашел видеозапись, когда искал в архивах другие кадры с художником.