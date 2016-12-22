Бэнкси объяснил неполное уничтожение картины «Девочка с шаром»

Картина Бэнкси Girl with Balloon («Девочка с шаром») не уничтожилась полностью из-за сбоя в работе шредера. Об этом говорится в видео, опубликованном на сайте художника.

«На репетициях срабатывало каждый раз», — указано в ролике.

На видео также показано, как Бэнкси установил измельчитель в раму картины, а также как он активировался на аукционе сразу после покупки этой работы.

Видео: Banksyfilm / YouTube

Аукцион Sotheby’s, на котором на продажу была выставлена картина «Девочка с шаром», прошел 6 октября. Сразу после оглашения имени покупателя картину разрезал встроенный в раму шредер.Тем не менее покупательница не отказалась от приобретения и, несмотря на порчу, купила ее за $1,4 млн.

Представляющий Бэнкси сервис аутентификации его работ Pest Control дал картине новое имя: «Любовь в мусорке».

