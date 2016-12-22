Картина Бэнкси прошла через шредер после продажи за $1,4 млн

Сразу же после объявления об окончании торгов и продаже за $1,4 млн картины Бэнкси «Девочка с шаром» на аукционе Sotheby's полотно на глазах у присутствующих прошло через шредер, который был встроен в раму. Об этом говорится в сообщении на сайте аукционного дома.
В Sotheby's заявили, что впервые в истории торгов произведение искусства разрезало себя на части после финального удара молотка. Граффити «Девочка с шаром», выполненное на трафарете, считается одной из самых известных работ художника.
В Twitter Бэнкси в это время появилось сообщение: «Идет, идет, прошла».
Неизвестно, согласится ли покупатель, имя которого не называлось, приобрести разрезанную картину за указанную сумму. В аукционном доме отметили, что торги побили личный рекорд Бэнкси, установленный в 2008 году.