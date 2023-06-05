В Нижегородской области сообщили о погибших из-за суррогатного алкоголя

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 16:28
Умерла актриса сериала «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня Общество, 22:38
Apple представила свои первые очки смешанной реальности Технологии и медиа, 22:36
Дочь Тутберидзе начнет выступать за Грузию со следующего сезона Спорт, 22:17
Министр обороны ФРГ допустил смену позиции по истребителям для Украины Политика, 22:16
Глава ИРИ — РБК: «Блогерское сообщество разобщено и разнородно» Бизнес, 22:07
Глава ИРИ описал «самый негативный» сценарий для Рунета Технологии и медиа, 22:06
Глава ИРИ назвал две возможные причины блокировки YouTube в России Технологии и медиа, 22:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умер осужденный за шпионаж для России экс-агент ФБР Ханссен Политика, 22:01
В работе сервисов Microsoft произошел сбой Технологии и медиа, 21:44
Смогут ли лидеры Дании и США договориться о поставках F-16 Киеву Политика, 21:35
В Нижегородской области сообщили о погибших из-за суррогатного алкоголя Общество, 21:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:15
Замглавы Росгвардии по ДНР сообщил, что ВСУ «зацепились» за Новодонецкое Политика, 21:05
Гладков анонсировал выплаты жителям отселенных районов Политика, 20:54
Массовое отравление сидром ,  
0 

В Нижегородской области сообщили о погибших из-за суррогатного алкоголя

Случаи смерти из-за отравления суррогатным алкоголем зафиксировали в Нижегородской области
По предварительной информации, жители отравились этиленгликолем, который содержался в суррогатном спиртном, сообщил глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Еще несколько человек находятся в реанимации
Фото: mvd_73 / Telegram
Фото: mvd_73 / Telegram

Несколько человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», — написал он. По его словам, врачи борются за жизнь еще нескольких отравившихся. Они находятся в реанимации.

По предварительным данным, жители отравились этиленгликолем, который находился в составе суррогатного спиртного, уточнил Мелик-Гусейнов.

Глава местного минздрава попросил жителей воздержаться от употребления любых алкогольных напитков неизвестного происхождения, в первую очередь разливного алкоголя и сидра, а также от распития коктейлей в ресторанах и кафе.

«Владельцам таких заведений незамедлительно обратить внимание на происхождение напитков и ингредиентов. Если у вас вызывает сомнение их происхождение, ни в коем случае не использовать в работе. Сообщите об этом в Роспотребнадзор», — попросил также он.

Кроме того, Мелик-Гусейнов призвал сообщать в полицию о местах продажи суррогатного алкоголя.

Ранее стало известно о случаях гибели людей от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. По словам ульяновского губернатора Алексея Русских, в регионе скончались 16 человек. Всего отравились 40, в основном это жители Димитровграда, Ульяновска и Новой Малыклы, уточнил позднее Русских, его слова приводит ТАСС. В Самарской области скончались два человека, говорили в СК. Губернатор Дмитрий Азаров сообщал, что с симптомами отравления к медикам обратились семь человек, им оказывается помощь. Еще два человека пострадали от суррогатного алкоголя в Удмуртии.

По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди». Ульяновское СК сообщало о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области. По данным ведомства, он изготавливал алкогольную продукцию в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял ее в торговые точки Самарской и Ульяновской областей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи сидр этой марки. Росалкогольрегулирование остановило отгрузку и поставки напитка.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Нижегородская область отравление сидр
Материалы по теме
В Самарской области остановили фуру с 810 л «Мистера Сидра»
Общество
Ульяновский губернатор сообщил о десятках отравившихся сидром в области
Общество
Роспотребнадзор сообщил о 8 погибших из-за отравления сидром
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter