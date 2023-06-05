В Нижегородской области сообщили о погибших из-за суррогатного алкоголя

По предварительной информации, жители отравились этиленгликолем, который содержался в суррогатном спиртном, сообщил глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Еще несколько человек находятся в реанимации

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Несколько человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», — написал он. По его словам, врачи борются за жизнь еще нескольких отравившихся. Они находятся в реанимации.

По предварительным данным, жители отравились этиленгликолем, который находился в составе суррогатного спиртного, уточнил Мелик-Гусейнов.

Глава местного минздрава попросил жителей воздержаться от употребления любых алкогольных напитков неизвестного происхождения, в первую очередь разливного алкоголя и сидра, а также от распития коктейлей в ресторанах и кафе.

«Владельцам таких заведений незамедлительно обратить внимание на происхождение напитков и ингредиентов. Если у вас вызывает сомнение их происхождение, ни в коем случае не использовать в работе. Сообщите об этом в Роспотребнадзор», — попросил также он.

Кроме того, Мелик-Гусейнов призвал сообщать в полицию о местах продажи суррогатного алкоголя.

Ранее стало известно о случаях гибели людей от отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. По словам ульяновского губернатора Алексея Русских, в регионе скончались 16 человек. Всего отравились 40, в основном это жители Димитровграда, Ульяновска и Новой Малыклы, уточнил позднее Русских, его слова приводит ТАСС. В Самарской области скончались два человека, говорили в СК. Губернатор Дмитрий Азаров сообщал, что с симптомами отравления к медикам обратились семь человек, им оказывается помощь. Еще два человека пострадали от суррогатного алкоголя в Удмуртии.

По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди». Ульяновское СК сообщало о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области. По данным ведомства, он изготавливал алкогольную продукцию в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял ее в торговые точки Самарской и Ульяновской областей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи сидр этой марки. Росалкогольрегулирование остановило отгрузку и поставки напитка.