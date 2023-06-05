Губернатор Русских: от отравления сидром в Ульяновской области умерли 16 человек

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Алексей Русских в социальной сети «ВКонтакте». Еще 19 находятся в больницах.

«По последней информации, пострадало 35 человек: 25 — в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ», — написал он.

Ранее губернатор сообщал, что из-за отравления сидром пострадали 22 жителя Димитровграда и Ульяновска, из них восемь скончались.

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