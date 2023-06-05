В Самарской области остановили фуру с 810 л «Мистера Сидра» после смерти 18 человек

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Полицейские остановили в Самарской области фуру с «сомнительной алкогольной продукцией» — выяснилось, что грузовик перевозил 810 л напитков марки «Мистер Сидр» и товарную накладную на получение 18 тыс. л продукции того же бренда, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

В найденных в машине документах был указан адрес склада — туда выехали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Полицейские вместе со следственными органами осматривают помещения и изымают продукцию, уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 100 л «Мистера Сидра» изъяли в двух магазинах Ижевска, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

5 июня губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отравления сидром в регионе умерли 16 человек, еще 19 попали в больницу. В Самарской области от отравления умерли два человека. В Удмуртии в больницу с признаками отравления поступили два местных жителя — 20-летний мужчина и 34-летняя женщина, они находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, жертвы отравились напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области. В Ульяновскую область его доставили в 30-литровых кегах, продавали на розлив. Сидр изготовили в самарском поселке Винтай и доставили из Тольятти в ульяновские магазины в июне, писало издание «Ульяновск». Согласно одной из версий, в составе сидра вместо этилового спирта мог содержаться метанол.

Правоохранительные органы начали изымать сидр из продажи, отмечал ульяновский губернатор. Он также призвал местных предпринимателей срочно прекратить его продажу. Выявить точки, где продают «Мистер Сидр», и изъять его по всей России распорядилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Правоохранители задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Как сообщил источник портала 63.ru, речь идет о бизнесмене Анаре Гусейнове. Среди основных видов деятельности его компании есть производство сидра.