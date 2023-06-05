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В Самарской области остановили фуру с 810 л «Мистера Сидра»

В Самарской области остановили фуру с 810 л «Мистера Сидра» после смерти 18 человек

В Самарской области остановили фуру с 810 л «Мистера Сидра»
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Полицейские остановили в Самарской области фуру с «сомнительной алкогольной продукцией» — выяснилось, что грузовик перевозил 810 л напитков марки «Мистер Сидр» и товарную накладную на получение 18 тыс. л продукции того же бренда, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

В найденных в машине документах был указан адрес склада — туда выехали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Полицейские вместе со следственными органами осматривают помещения и изымают продукцию, уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 100 л «Мистера Сидра» изъяли в двух магазинах Ижевска, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

5 июня губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отравления сидром в регионе умерли 16 человек, еще 19 попали в больницу. В Самарской области от отравления умерли два человека. В Удмуртии в больницу с признаками отравления поступили два местных жителя — 20-летний мужчина и 34-летняя женщина, они находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, жертвы отравились напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области. В Ульяновскую область его доставили в 30-литровых кегах, продавали на розлив. Сидр изготовили в самарском поселке Винтай и доставили из Тольятти в ульяновские магазины в июне, писало издание «Ульяновск». Согласно одной из версий, в составе сидра вместо этилового спирта мог содержаться метанол.

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Правоохранительные органы начали изымать сидр из продажи, отмечал ульяновский губернатор. Он также призвал местных предпринимателей срочно прекратить его продажу. Выявить точки, где продают «Мистер Сидр», и изъять его по всей России распорядилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Правоохранители задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Как сообщил источник портала 63.ru, речь идет о бизнесмене Анаре Гусейнове. Среди основных видов деятельности его компании есть производство сидра.

Теги
Самарская область сидр МВД новости отравление
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