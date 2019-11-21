Эксперты оценили решение Минздрава отложить новый порядок медосмотра

Решение Минздрава о переносе вступления в силу нового порядка медосмотра для водителей не было проработано и натолкнулось на острую социальную проблему, рассказал РБК председатель общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Я думаю, это наша обычная, чиновничья ситуация. Вначале приняли решение, которое имеет серьезное коммерческое значение, реализует существенные корыстные интересы людей, стоящих за ним — затем натолкнулись на острейшую социальную проблему, такую, что даже президент отреагировал», — сказал он.

По словам Похмелкина, это временное «отступление», и в Минздраве «постараются сделать это поумнее». Эксперт считает целесообразным совсем отказаться от медицинских справок при продлении водительских удостоверений, оставив эту процедуру только на этапе получения прав.

Глава движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в разговоре с РБК также называет решение Минздрава «очевидным просчетом». Он отметил, что порядок цен на новое медосвидетельствование будет существенно разниться по регионам, и вместо того, чтобы водители восприняли эту меру как необходимую, следует прямопротивоположная реакция.