В Петербурге на фоне пандемии заболел каждый пятый работник скорой помощи

Власти города объяснили задержки в работе скорой помощи нехваткой медицинских работников. На больничном находится около 20% сотрудников скорой

Народный мемориал в честь погибших от коронавируса врачей в Санкт-Петербурге (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Около 20% сотрудников скорой помощи Санкт-Петербурга находятся на больничном, заявила начальник отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. По ее словам, оставшимся на работе сотрудникам приходится брать дополнительные дежурcтва, чтобы обеспечить работу службы. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Соловьева рассказала, почему в работе скорой случаются задержки.

«20 минут и два часа — это рекомендуемое время в порядке оказания скорой медицинской помощи. Безусловно, у нас 85% вызовов укладываются в норматив. Есть задержки, связанные с разными причинами, мы стараемся их ликвидировать», — пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее гендиректор НМИЦ им. Алмазова Минздрава Евгений Шляхто рассказал, сколько медицинских работников заболели и умерли в Санкт-Петербурге.

«Есть статистика, мы знаем врачей, которые погибли. Это большие цифры — по Петербургу более 3 тыс. заболевших медиков, большая часть заболеваемости которых связана с выполнением обязанностей. Восемь человек погибли», — рассказал Шляхто.