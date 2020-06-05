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В Петербурге на фоне пандемии заболел каждый пятый работник скорой помощи

Власти города объяснили задержки в работе скорой помощи нехваткой медицинских работников. На больничном находится около 20% сотрудников скорой
Народный мемориал в честь погибших от коронавируса врачей в Санкт-Петербурге  
Народный мемориал в честь погибших от коронавируса врачей в Санкт-Петербурге   (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Около 20% сотрудников скорой помощи Санкт-Петербурга находятся на больничном, заявила начальник отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. По ее словам, оставшимся на работе сотрудникам приходится брать дополнительные дежурcтва, чтобы обеспечить работу службы. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Соловьева рассказала, почему в работе скорой случаются задержки.

«20 минут и два часа — это рекомендуемое время в порядке оказания скорой медицинской помощи. Безусловно, у нас 85% вызовов укладываются в норматив. Есть задержки, связанные с разными причинами, мы стараемся их ликвидировать», — пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).

Временный госпиталь для больных COVID-19 в Кубинке. Фоторепортаж
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Ранее гендиректор НМИЦ им. Алмазова Минздрава Евгений Шляхто рассказал, сколько медицинских работников заболели и умерли в Санкт-Петербурге.

«Есть статистика, мы знаем врачей, которые погибли. Это большие цифры — по Петербургу более 3 тыс. заболевших медиков, большая часть заболеваемости которых связана с выполнением обязанностей. Восемь человек погибли», — рассказал Шляхто.

Ранее Минздрав сообщил, что ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, опираясь в том числе на данные проекта «Список памяти». По состоянию на 5 июня в списке более 350 фамилий. Проект является инициативой самих врачей. В него возможно свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих, пояснял РБК, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.

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Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, показатели смертности среди медиков во время пандемии коронавируса COVID-19 практически не отличаются от других периодов. «Пока никакой статистики угрожающей, говорящей о том, что в общем количестве погибших вот в этот период какой-то другой удельный вес медицинских работников, ее нет», — сказала она 24 мая. Любое передвижение человека, который заразился COVID-19, в том числе медицинских работников, фиксируется, добавила Попова. «Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, сегодня нельзя», — заключила глава Роспотребнадзора.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, скорая помощь, Петербург
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