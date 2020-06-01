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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Врачи, эксперты и благотворители обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой с просьбой принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты для медиков. Проблему важно решить до второй волны коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Угроза второй волны

Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В письме участники группы обращают внимание на сохраняющийся дефицит средств индивидуальной защиты для медиков и организационные и ресурсные проблемы в медицинских учреждениях. Эксперты предлагают также реформировать документы, регулирующие закупки средств защиты, так как существующая система в условиях пандемии «парализует деятельность системы здравоохранения».

Особенно важно, отмечается в письме, обеспечить средствами защиты медиков в условиях второй волны пандемии, которая может наступить осенью. Экспертная группа просит принять срочные меры для решения проблем с защитой медработников.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Письмо подписали 28 членов экспертной группы, среди них врачи Ярослав Ашихмин и Павел Бранд, президент ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, директор фонда помощи детям с онкогематологическими и иными заболеваниями «Подари Жизнь» Екатерина Шергова, член-корреспондент РАН Алексей Масчан и другие.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Какие проблемы обнаружены

По результатам опроса медработников, эксперты пришли к выводу, что почти в половине (49%) случаев в медицинских организациях не используется четкий алгоритм расчета потребности в средствах индивидуальной защиты. Такой алгоритм не прописан также в последней версии временных методических рекомендаций Минздрава, говорится в письме.

Как проводилось исследование

По проблеме с дефицитом средств индивидуальной защиты экспертная группа провела исследовательские интервью с медиками (как с руководителями, так и с рядовыми сотрудниками) в 30 медицинских организациях в 12 регионах, также провела анонимный опрос с участием 84 сотрудников из 24 регионов и проанализировала обращения в благотворительные фонды.

Требования к средствам защиты по перепрофилированным под коронавирус учреждениям и тем, которые принимают пациентов с другими диагнозами — потенциально коронавирусными, — не разведены. Опрошенные из так называемых чистых клиник при этом говорят, что больные с подтвержденным коронавирусом уже проходили через них и продолжают поступать. В результате, отмечают эксперты, подавляющее большинство руководителей медучреждений лишены возможности внятно рассчитать потребность в средствах защиты.

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Еще одна проблема, которая была выявлена в результате опроса, — опасение значительной части респондентов открыто говорить о дефиците средств защиты. 43% опрошенных медиков охарактеризовали тему обеспеченности средствами защиты как «опасную и рискованную для любого комментирования и обсуждения». «Ситуацию усугубляет также используемый для ограничения высказываний по теме COVID-19 запрет в КоАП на распространение недостоверной информации, который только усиливает атмосферу страха и вынуждает передавать информацию в открытые источники анонимно и через третьи руки, что ведет к искажению информации», — сообщают авторы письма.

По оценкам экспертов, производство российских респираторов, защитных костюмов и медицинских перчаток не может полностью покрыть потребность в этих изделиях. Потребность в респираторах закрыта на 27%, в перчатках — на 17%, а отечественное производство противочумных костюмов покрывает лишь 11% от необходимого.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ряд средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные костюмы из мембраны, в которых нуждаются врачи, не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора и не могут быть закуплены больницами, утверждают авторы обращения.

Как пояснил РБК президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, проблемы с получением регистрационного удостоверения Росздравнадзора возникают у производителей респираторов класса FFP 2 и FFP 3, которые применяются в «красных» зонах. «Раньше производители респираторов не получали регистрационное удостоверение, так как это энерго- и финансово затратная процедура, а острой необходимости медиков в них не было. Сейчас она есть, но производители не могут получить удостоверение, несмотря на имеющуюся сертификацию товара. Складывается странная ситуация, при том что условия сертификации в России намного жестче, чем условия получения удостоверения Росздравнадзора», — объяснил Котов.

По мнению авторов письма, усовершенствования требует и система госзакупок в условиях пандемии коронавируса. Лимиты на закупки приводят к тому, что по итогам закупочных процедур выбирается поставщик товара низкого качества по завышенным ценам.

Сейчас лимит закупки у единственного поставщика составляет 600 тыс. руб., при этом годовой объем закупок, который можно реализовать таким образом, не должен либо превышать 2 млн руб., либо не превышать 10% совокупного годового объема заказчика. Авторы письма просят ограничения снизить или полностью отменить.

Директор институт управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ Наталья Соловьева отмечает, что, исходя из пояснений Минфина, распространение коронавируса признается обстоятельством непреодолимой силы, что позволяет заказчику осуществить закупку у единственного поставщика без лимита (п. 9 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44). «Сейчас разрешено без ограничения суммы закупать у единственного поставщика, если речь идет о закупках, связанных с обстоятельствами распространения коронавируса. До конца года у заказчика есть право осуществить закупку товара в том объеме и количестве, которые необходимы, к примеру, для закупок масок без какого-либо лимита. В этом случае должна быть доказана взаимосвязь закупок с ситуацией, вызванной коронавирусом», — объяснила она.

Как врачи предлагают решать проблему

Для решения проблем с нехваткой у медиков средств индивидуальной защиты авторы письма предлагают принять срочные меры.

  • Организовать систему ежедневного централизованного мониторинга на уровне Минздрава объемов производства средств защиты, наличия их у поставщиков и недельные потребности на уровне каждого медучреждения.
  • Организовать анонимное анкетирование всех медработников по теме обеспеченности средствами защиты.
  • Минздраву направить письмо в регионы и медицинские учреждения, в котором будет прописано разрешение руководителям больниц и поликлиник обращаться за помощью в обеспечении средствами защиты к благотворителям, общественным организациям и СМИ.
  • Рассмотреть возможность создания публичной интерактивной карты потребностей в средствах защиты.
  • Автоматически выдать всем производителям средств индивидуальной защиты органов дыхания класса FFP2 и FFP3 регистрацию Росздравнадзора.
  • Повысить или отменить ограничения на закупку средств защиты через закупки «малого объема».
  • Предусмотреть возможность финансовой поддержки медорганизаций, не имеющих средств на закупку средств защиты в должном объеме.

Реакция Минздрава

Помощник министра здравоохранения Михаила Мурашко Алексей Кузнецов пояснил РБК, что формула для вычисления потребности средств индивидуальной защиты приведена в приказе 198н Министерства здравоохранения. Кроме того, по его словам, никаких запретов или ограничений на обращения медучреждений в благотворительные фонды не установлено.

«Действует особый порядок регистрации медицинских изделий, используемых для борьбы с распространением коронавируса, этот порядок распространяется также на средства индивидуальной защиты. В настоящее время регистрация максимально упрощена и ускорена и занимает до трех дней. Еженедельный мониторинг наличия и остатков средств индивидуальной защиты в медицинских организациях каждого региона ведется на площадке информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Данные для него предоставляют региональные органы власти», — добавил Кузнецов.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, средства индивидуальной защиты, врачи, коронавирус
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