Общество , 05 июн, 13:05
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Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Силовое давление на бизнес в России недопустимо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал предложение депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского отстранить Владимира Потанина от руководства «Норникелем» на время расследования ЧП с разливом топлива в Норильске.
«Силовое давление абсолютно недопустимо. Первая задача — ликвидация последствий. Насколько мы знаем, все активно вовлечены. И, конечно же, задача — в рамках действующего законодательства провести расследование причин произошедшего и в случае, если таковые [виновные] есть, призвать к ответственности», — заявил Песков.
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