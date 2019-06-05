Министр экологии Подмосковья допустил повышение тарифа на вывоз мусора

По мнению чиновника, низкий тариф не позволит развить современную высокотехнолгичную отрасль переработки отходов

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин заявил, что вопрос о снижении тарифа на вывоз мусора не стоит. По его мнению, тариф и так недостаточно высокий. Об этом он заявил РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Если мы начинаем экономить, мы получаем не современную высокотехнологичную отрасль (по переработке мусора), в чем мы реально нуждаемся», — сказал он. «А для этого нужно не снижать тариф, а в принципе можно было бы (и повысить)», — допустил Куракин.

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