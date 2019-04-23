Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на сайте правительства.

«Тарифы можно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты», — сказал он на ​встрече с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна».

По словам Медведева, это было сделано, чтобы регионы могли контролировать тарифы и чтобы у них были «чуть больше развязаны руки».

Постановление также опубликовано на сайте кабмина. Оно было внесено в правительство Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Отмечается, что документ направлен на снижение тарифов, особенно в тех регионах, где расходы на транспортировку составляют большую часть платы. Регионам предписали пересмотреть тарифы в течение трех месяцев.