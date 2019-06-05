В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

По словам замглавы ведомства Павла Барышева, «усиление придержали» из-за закрытия взлетно-посадочной полосы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дополнительный отряд спасателей МЧС не сразу пустили к аварийному самолету Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшему катастрофу 5 мая в Шереметьево. Об этом рассказал в среду журналистам заместитель главы МЧС Павел Барышев в кулуарах международного салона «Комплексная безопасность», сообщает «РИА Новости».

Замминистра уточнил, что дополнительный отряд спасателей МЧС был в Шереметьево в момент катастрофы, но «усиление придержали, потому что на этот период времени была закрыта полоса». «Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали», — уточнил он.

Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».

«У МЧС нет такой специфической аэродромной спасательной техники, какая есть в распоряжении аэропорта», — объясняет он. Собеседник также отметил, что для того, чтобы проделать путь от сбора спасателей к самолету, требуется время, а «подлетать к горящему самолету сломя голову — чревато». Он привел в пример инцидент в аэропорту Сан-Франциско, когда подъезжавший пожарный автомобиль сбил насмерть двух спасшихся из горевшего самолета пассажиров.