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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
По словам замглавы ведомства Павла Барышева, «усиление придержали» из-за закрытия взлетно-посадочной полосы
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дополнительный отряд спасателей МЧС не сразу пустили к аварийному самолету Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшему катастрофу 5 мая в Шереметьево. Об этом рассказал в среду журналистам заместитель главы МЧС Павел Барышев в кулуарах международного салона «Комплексная безопасность», сообщает «РИА Новости».

Замминистра уточнил, что дополнительный отряд спасателей МЧС был в Шереметьево в момент катастрофы, но «усиление придержали, потому что на этот период времени была закрыта полоса». «Подразделения МЧС не пустили на усиление. Подразделения, которые сработали непосредственно в очаге возгорания самолета, были на месте. Они сработали», — уточнил он.

Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».

«У МЧС нет такой специфической аэродромной спасательной техники, какая есть в распоряжении аэропорта», — объясняет он. Собеседник также отметил, что для того, чтобы проделать путь от сбора спасателей к самолету, требуется время, а «подлетать к горящему самолету сломя голову — чревато». Он привел в пример инцидент в аэропорту Сан-Франциско, когда подъезжавший пожарный автомобиль сбил насмерть двух спасшихся из горевшего самолета пассажиров.

Общество
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ100

В мае телеканал РЕН ТВ и Тelegram-канал Baza опубликовали стенограмму переговоров экстренных служб Шереметьево в первые минуты после катастрофы. Из них следует, что службы Шереметьево отказались от дополнительной пожарной машины из города. «Пожарный расчет приехал из города, не нужны они?» — следовало из стенограммы. «Нет, они не нужны», — последовал ответ.

Самолет SSJ100 потерпел аварию в аэропорту Шереметьево 5 мая. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы в Мурманск. Спустя несколько минут после взлета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за технических неисправностей. При посадке самолет ударился о ВПП и загорелся. Пассажиров эвакуировали из горящего лайнера по надувным трапам в носовой части лайнера. Однако большую часть пассажиров (40 из 73) спасти не удалось, погиб также и один бортпроводник.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: МЧС, Шереметьево, SSJ100, авиакатастрофа
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