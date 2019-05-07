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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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СМИ узнали об отказе служб Шереметьево от «пожарной из города» для SSJ100

Экстренные службы Шереметьево в первые минуты после катастрофы Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» отказались от дополнительной пожарной машины «из города». Стенограмму переговоров опубликовали телеканал РЕН ТВ и Тelegram-канал Baza.

Из расшифровки следует, что сразу после жесткой посадки SSJ100 к месту происшествия была сначала направлена одна пожарная машина. «Наблюдаю сильный дым черный и языки пламени <...> Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь!» — сообщили пожарные в этой машине.

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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами

Впоследствии в переговорах появляется вопрос, нужны ли дополнительные машины из города (в расшифровках обоих СМИ авторы реплик не прописаны). Вопрос остался без ответа. Через некоторое время его повторили еще дважды: «Пожарный расчет приехал из города, не нужны они?» «Нет, они не нужны», — ответили на него.

Кроме того, позднее находящиеся на месте сотрудники экстренных служб сообщили, что обнаружили внутри самолета «около десяти трупов». Первоначально Следственный комитет официально сообщал об одном погибшем в результате катастрофы.

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Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево

РБК направил запрос в Шереметьево.

SSJ100 потерпел крушение 5 мая в аэропорту Шереметьево. В результате пожара на борту, возникшего при ударе о взлетно-посадочную полосу, погиб 41 человек. По информации источников РБК в Следственной комитете (СК) и Росавиации, следователи в том числе выявили несколько ошибок пилотов, которые косвенно усугубили распространение пламени.

Официально СК сообщал, что причина аварийной посадки и пожара могла быть связана с недостаточной квалификацией летчиков, плохой погодой или технической неисправностью самолета.

Теги: переговоры, Шереметьево
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