СМИ узнали об отказе служб Шереметьево от «пожарной из города» для SSJ100

СМИ узнали об отказе служб Шереметьево от «пожарной из города» для SSJ100

Экстренные службы Шереметьево в первые минуты после катастрофы Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» отказались от дополнительной пожарной машины «из города». Стенограмму переговоров опубликовали телеканал РЕН ТВ и Тelegram-канал Baza.

Из расшифровки следует, что сразу после жесткой посадки SSJ100 к месту происшествия была сначала направлена одна пожарная машина. «Наблюдаю сильный дым черный и языки пламени <...> Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь!» — сообщили пожарные в этой машине.

Впоследствии в переговорах появляется вопрос, нужны ли дополнительные машины из города (в расшифровках обоих СМИ авторы реплик не прописаны). Вопрос остался без ответа. Через некоторое время его повторили еще дважды: «Пожарный расчет приехал из города, не нужны они?» «Нет, они не нужны», — ответили на него.

Кроме того, позднее находящиеся на месте сотрудники экстренных служб сообщили, что обнаружили внутри самолета «около десяти трупов». Первоначально Следственный комитет официально сообщал об одном погибшем в результате катастрофы.