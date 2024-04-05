Суд арестовал экс-главу отдела полиции Коммунарки
Щербинский суд Москвы арестовал бывшего начальника отдела полиции «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева по ст. 286, ч. 3, п. «е» УК «Превышение должностных полномочий», следует из судебной картотеки.
Накануне, 4 апреля, о задержании Тургенева сообщил РБК источник, близкий к МВД. По данным телеграм-канала Baza, полковника подозревают в организации незаконной миграции, с ним также задержали инспектора отдела по вопросам миграции Вадима Магана.
По версии следствия, задержанные с еще несколькими коллегами на протяжении длительного периода систематически получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан — они помогли зарегистрироваться более чем 1 тыс. человек, пишет Baza.
По данным канала, возбуждены дела по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий» и ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»). Как пишет Baza, Тургенев вышел на пенсию в феврале.
4 апреля главное управление МВД по Москве подтвердило РБК увольнение Тургенева. В ведомстве не уточнили, когда он сложил полномочия. В главке добавили, что в отношении еще одного оставшегося на должности сотрудника отдела проводится проверка, его отстранили от исполнения обязанностей. «При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — заявили в ведомстве.
1 апреля МВД внесло на рассмотрение кабмина законопроект, который предлагает сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года. Сейчас период нахождения в России может быть продлен до года в случае заключения трудового договора.
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