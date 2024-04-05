Суд арестовал экс-главу отдела полиции Коммунарки

Экс-глава отдела полиции Коммунарки полковник Андрей Тургенев был арестован Щербинским судом по статье о превышении должностных полномочий

Андрей Тургенев (Фото: Андрей Герасимов / VK)

Щербинский суд Москвы арестовал бывшего начальника отдела полиции «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева по ст. 286, ч. 3, п. «е» УК «Превышение должностных полномочий», следует из судебной картотеки.

Накануне, 4 апреля, о задержании Тургенева сообщил РБК источник, близкий к МВД. По данным телеграм-канала Baza, полковника подозревают в организации незаконной миграции, с ним также задержали инспектора отдела по вопросам миграции Вадима Магана.

По версии следствия, задержанные с еще несколькими коллегами на протяжении длительного периода систематически получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранных граждан — они помогли зарегистрироваться более чем 1 тыс. человек, пишет Baza.

По данным канала, возбуждены дела по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий» и ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»). Как пишет Baza, Тургенев вышел на пенсию в феврале.

4 апреля главное управление МВД по Москве подтвердило РБК увольнение Тургенева. В ведомстве не уточнили, когда он сложил полномочия. В главке добавили, что в отношении еще одного оставшегося на должности сотрудника отдела проводится проверка, его отстранили от исполнения обязанностей. «При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — заявили в ведомстве.

В Москве задержали экс-главу отдела полиции Коммунарки Общество

1 апреля МВД внесло на рассмотрение кабмина законопроект, который предлагает сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года. Сейчас период нахождения в России может быть продлен до года в случае заключения трудового договора.