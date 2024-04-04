В Москве задержали экс-главу отдела полиции Коммунарки

Задержан бывший глава ОВД «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев. Его подозревают в организации незаконной миграции более 1 тыс. иностранцев, пишет Baza

Андрей Тургенев (Фото: klenovskoe-tinao.ru)

В Москве задержали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева, сообщил РБК источник, близкий к МВД. По данным телеграм-канала Baza, его подозревают в организации незаконной миграции.

РБК направил запрос в пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Москве.

Как пишет Baza, вместе с Тургеневым был задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Вадим Маган. По версии следствия, сотрудники полиции на протяжении длительного времени получали денежные средства за фиктивную постановку на учет иностранцев. Они нелегально оформили более 1 тыс. мигрантов, отмечает телеграм-канал.

Возбуждены уголовные дела по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ст. 322.1 (организация незаконной миграции), пишет Baza. Максимальное наказание по одной из них предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

По данным Baza, Тургенев ушел на пенсию в феврале 2024 года. Однако на сайте УВД по ТиНАО полковник Тургенев значился как глава ОВД «Коммунарский» еще 1 апреля, свидетельствует кешированная копия. Сейчас на его месте числится подполковник полиции Павел Аршун.