В Москве задержали экс-главу отдела полиции Коммунарки
В Москве задержали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева, сообщил РБК источник, близкий к МВД. По данным телеграм-канала Baza, его подозревают в организации незаконной миграции.
РБК направил запрос в пресс-службы УФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Москве.
Как пишет Baza, вместе с Тургеневым был задержан старший инспектор отдела по вопросам миграции капитан Вадим Маган. По версии следствия, сотрудники полиции на протяжении длительного времени получали денежные средства за фиктивную постановку на учет иностранцев. Они нелегально оформили более 1 тыс. мигрантов, отмечает телеграм-канал.
По данным Baza, Тургенев ушел на пенсию в феврале 2024 года. Однако на сайте УВД по ТиНАО полковник Тургенев значился как глава ОВД «Коммунарский» еще 1 апреля, свидетельствует кешированная копия. Сейчас на его месте числится подполковник полиции Павел Аршун.
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