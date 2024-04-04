МВД подтвердило увольнение главы отдела полиции Коммунарки

Андрей Тургенев (Фото: Андрей Герасимов / VK)

Главное управление МВД по Москве подтвердило РБК увольнение главы ОВД «Коммунарский» Андрея Тургенева. В ведомстве не уточнили, когда он сложил полномочия.

Сейчас на сайте УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГУ МВД по Москве указано, что начальником отдела полиции в Коммунарке является подполковник Павел Аршун.

В отношении еще одного сотрудника отдела, который остался на должности, проводится проверка, его отстранили от исполнения обязанностей, добавили в главке.

«При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — пояснили в ведомстве.

Ранее источник РБК, близкий к МВД сообщил, что в Москве задержали экс-главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева.

По информации телеграм-канала Baza, вместе с ним задержали старшего инспектора отдела по вопросам миграции капитана Вадима Магана.

Их подозревают в организации незаконной миграции более 1 тыс. иностранцев, добавили в публикации. Против задержанных завели дела по статьям о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и организации незаконной миграции (ст. 322.1), уточнил телеграм-канал.